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财政部长发公告：BPN关怀援助金 4月6日开始分阶段发放！

by Tofu
written by Tofu
财政部长发公告：BPN关怀援助金 4月6日开始分阶段发放！
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财政部长东姑赛夫鲁宣布，从4月6日（星期一）开始，830万户家庭或单身者将分阶段获得国家关怀援助金（BPN）。

他今日在文告中说，总额92亿4000万令吉的拨款，将于4月和5月分两个阶段汇入受惠者户口。他指出，内陆税收局已完成在第一阶段的国家关怀援助金审核，而首阶段56亿3000万令吉的拨款，将于下周一开始发放。

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根据文告，324万户家庭收入低于4000令吉的B40群体将受惠，拨款额为32亿4000万令吉；至于受惠的B40单身者则有362万人，拨款额为18亿1000令吉。

至于受惠的M40家庭共有88万户，拨款额为4亿4000万令吉；而受惠M40单身者则有56万人，拨款额为1亿4000万令吉。

他也提醒民众通过官方渠道获取资讯，避免向任何身份不明的人提供信息，以免受骗。

Alhamdulillah, pembayaran BPN diawalkan. Moga dapat meringankan beban yang dihadapi. (Terima kasih pegawai-pegawai…

Posted by Tengku Zafrul on Friday, 3 April 2020

资料来源：星洲日报

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