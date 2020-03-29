财政部公布国家关怀援助金领取方式！

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财政部公布国家关怀援助金（BPN）的领取方式，已获批准的生活援助金（BSH）受惠者，还有向内陆税收局（LHDNM）注册的纳税人，只要符合资格，都不需要作出申请，援助金将会自动汇入银行户头！

这笔一次性援助金将分为2个阶段发放，即4月底及5月底。

财政部发布文告表示，根据首相丹斯里慕尤丁所宣布的国家关怀援助金（BPN），政府供拨出100亿令吉发放这笔援助金给符合资格的人民。

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符合资格的群体为家庭收入RM4000以下者（可获得1600令吉援助金）、家庭收入RM4001至RM8000者（可获得1000令吉援助金）、21岁以上单身收入RM2000以下者（可获得800令吉援助金） ，以及21岁以上单身收入RM2001至RM4000者（可获得500令吉援助金）。

至于没有向生活援助金或内陆税收局注册者，可从4月1日开始浏览税收局官网www.hasil.gov.my提出新的申请。

Siaran Media Berkenaan Pembayaran Bantuan Prihatin Nasional (BPN) akan dibuat dalam dua fasa iaitu pada akhir bulan… Posted by Kementerian Kewangan Malaysia on Sunday, March 29, 2020

资料来源：星洲日报