谣言更可怕！在网络上散布未经证实假消息的人，会受到对付！

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武汉肺炎肆虐，除了最可怕的是病毒之外，还有一种令人闻风丧胆的“谣言”在我们周围散播着。对那些随意造谣消息的人士，警方已经开档调查，誓言绝不放过任何谣言散播者，一律严办！

根据大马通讯及多媒体委员会表示，已经成功在48小时内逮捕了5名涉嫌散播有关2019年新型冠状病毒（武汉肺炎）肆虐假消息的人士。根据警方的透露，逮捕到的造谣者分别从本月的25号至27号之间，在面子书和推特上载一个有关武汉肺炎的内容，证实为假消息。一旦罪成，可被处以监禁最高两年或罚款或两者兼施。

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以下是造谣者散播冠状病毒的假新闻

1.第一宗疑似病例入住芙蓉端姑嘉阿法医院

2.有冠状病毒病人入住芙蓉KPJ医院

3.一名中国公民疑似感染冠状病毒在马六甲亚罗牙也诊所接受治疗

4.在高度数镜片下病毒的照片被传说是冠状病毒

5.刚从武汉返回的5人怀疑感染武汉病毒，被隔离在苏丹娜诺扎希拉医院

6.有一人疑似感染武汉肺炎在抽搐和晕倒后在莎阿南去世7.第一宗2019年新型冠状病毒病例在威省医院发现，涉及两名中国旅客

8.登州北加国小学生的父亲从朝圣归来3天后病重，因为感染武汉肺炎9.马六甲仁爱医院因为发现武汉肺炎死亡案例遭到关闭

10.关丹国际伊斯兰大学医院发现一宗武汉肺炎病例11.一名7岁小孩的冠状病毒检验结果呈阳性，在沙巴州政府医院

12.雪兰莪出席冠状病毒的地区，政府声称无病毒

13.一名武汉肺炎呈阳性的中国旅客在槟城Tropicana 218 Macalister公寓自由活动

14.第一宗冠状病毒病例发生在关丹一所私人医院

15.数张照片被指控为上百名中国旅客为了远离冠状病毒抵达浮罗交怡

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