娱乐 Entertainment明星 Celebrity 谢忻认偷吃，违反社会道德 by Vicky 丽盈 12 June 2019 written by Vicky 丽盈 12 June 2019 Advertisement 台湾男星阿翔和谢忻今天一早被爆出婚外情，在阿翔出面道歉后，谢忻也在下午发出声明道歉，表示很抱歉让友情变了调。她做了违反社会道德的事，也做了不良的示范。 Advertisement 谢忻声明稿全文： 很抱歉！浪费了这麽多社会资源。 让友情变了调；也让亦师亦友的情感越了不可跨越的那条线。 对不起支持我的乡亲、朋友、家人。 我做了违反社会道德的事，身为公众人物我也做了不良的示范。 我在此诚心道歉，真的对不起大家，有关各方的谴责，我概括接受并且会检讨反省自己。 对不起，谢谢大家。 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 阿翔认偷吃5金句， 老婆Grace首回应这样说 next post 承认买毒忏悔道歉 B.I退出iKON！ You may also like 承认买毒忏悔道歉 B.I退出iKON！ 12 June 2019 阿翔认偷吃5金句， 老婆Grace首回应这样说 12 June 2019 Taylor swift & Katy Perry正式和解！ 12 June 2019 韩媒曝iKON队长B.I（金韩彬）涉嫌吸毒聊天记录？！警方调查：「涉嫌者为减轻罪行才提B.I」 最后推翻陈述 12 June 2019 活逮阿翔不伦激吻谢忻！ 翔嫂视谢忻为「一家人」 曾护航撇绯闻 今遭背叛 12 June 2019 林志玲闪嫁AKIRA真相曝光！原来是为了TA 12 June 2019 冯伟衷遗作《北京到莫斯科》613上线！ 唯美剧照引粉丝留言：好想他 11 June 2019 Jasper当哥哥了？应采儿摸肚和孕妇做瑜珈！ 11 June 2019 张伦硕纪念与钟丽缇恋爱4周年，甜蜜合照羡煞旁人 11 June 2019 伊能静小腹微隆 疑似再度怀孕 11 June 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.