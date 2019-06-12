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谢忻认偷吃，违反社会道德

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
谢忻认偷吃，违反社会道德
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台湾男星阿翔和谢忻今天一早被爆出婚外情，在阿翔出面道歉后，谢忻也在下午发出声明道歉，表示很抱歉让友情变了调。她做了违反社会道德的事，也做了不良的示范。

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谢忻声明稿全文：

很抱歉！浪费了这麽多社会资源。

让友情变了调；也让亦师亦友的情感越了不可跨越的那条线。

对不起支持我的乡亲、朋友、家人。

我做了违反社会道德的事，身为公众人物我也做了不良的示范。

我在此诚心道歉，真的对不起大家，有关各方的谴责，我概括接受并且会检讨反省自己。

对不起，谢谢大家。

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