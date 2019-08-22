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谢忻收入归零！ 靠妹妹救济

by Vicky 丽盈
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谢忻收入归零！ 靠妹妹救济
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谢忻6月爆出和阿祥的不伦恋后惨遭全面停工，神隐70天后终于在21日现身道歉，为了「断开」与阿翔的互动，经纪公司、电视台忍痛做出「弃忻保翔」的决定，把她踢出《综艺大集合》的主持群，手上唯一常态性的主持工作没了，未来复出路尚未明朗化，粗估年收至少损失480万元，收入瞬间归零，短期内也只能靠家裡资助她。

据工作人员透露，谢忻在《大集合》的酬劳一集大约3到4万元，每週录影一次，一个月收入至少有12万元进帐，上节目通告一集2万元，还有商演活动、接业配一次10万元不等，平均每个月收入都可维持在3、40万元，支付房贷、车贷外，生活上都算充裕。但道歉记者会上，谢忻何时可以全面复工，经纪公司及电视台都没有做出明确表示。

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虽然谢忻早在今年二月就接下24日在台中公益活动的主持工作，但工作人员也透露，在公益活动后谢忻的工作几乎是零计划，就算民视在阿翔复出记者会上，也曾发声明说「不排斥安排谢忻演戏」，但以时间进度表来看，究竟是何时也颇令外界好奇。

而谢忻在零收入的情况下，也在道歉记者会上哽咽说：「工作没了，现在收入就是家人在帮忙的阶段，当然我也不敢强求之后会不会有工作，但是如果有工作的话，我会很珍惜新的工作，如果没有的话，我也就是好好地学习，或是朝志工的方向继续沉潜、继续迈进。」

工作人员透露：「谢忻在事件发生后，几乎没事就会回基隆老家住，少了收入后，身为长女的她为了不让退休爸妈担心，现在生活费的确得靠公务员的妹妹暂时帮忙，她们姊妹感情真的很好！而她也曾向友人透露，她已经调整好自己的状况，就等工作找上门。」

新闻来源：Ettoday

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