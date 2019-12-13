谢和弦认爱小三莉娅 怒掀混血妻Keanna2罪状

Advertisement



歌手谢和弦12日晚间晒出照片，认爱直播主莉娅（Liya）。他同日向《ETtoday星光云》证实，要和混血妻子Keanna离婚，并承认和直播主开房间。

在他发布的照片中，谢和弦手牵小三，加上一个新手机，女方持续低着头，头上多色发夹，虽然看不清正面，但经网友翻查莉娅的IG照后发现，这位长发搭配多色发夹的女生就是她。



随后谢和弦在13日凌晨发文，PO出Liya收到手机时露出开心笑容的影片，背景疑似在家中，写道：「爱不到就毁了你，兄弟一点都不恐怖，女人才恐怖，我老婆抢人家的手机，霸佔不还，于是我直接买一支新手机赔给莉娅，合理啊！」言语之中透露对Keanna的不满。



事实上，莉娅曾在10日在IG发文，其中一个hashtag写道：「可恶想买新手机所以要努力工作。」没想到2天后谢和弦就亲自送上。不少网友心疼正宫Keanna，反问：「女人很恐怖你还跟莉娅在一起？」谢和弦则回答：「她是女孩！」另外有人替Keanna抱屈：「你们真的会逼死她。」他则回呛：「她差点逼我跳楼。」

Advertisement



看到有网友骂他浪费Keanna的时间，谢和弦不客气隔空呛老婆：「她才浪费我做音乐的时间！」此外，有粉丝难过挖出1个月前告白妻子的贴文「跟了我这么久，不会丢下妳的」并劝他醒醒，他却反呛：「你们才醒醒！」

被问到突然变心的原因，谢和弦直言：「道不同不相为谋。」他声称每次和Keanna吵架时，对方都会用报警威胁他，「没感情了。」他也透露，他目前住在板桥，老婆则住在埔里，夫妻已经没再联络，被问到是否觉得可惜时，他坦然回：「不会啊！有疯狂爱过，就够了。」

不仅如此，谢和弦也在专访时称赞莉娅说，「她很乖，不吵不闹又能陪我唱歌」，而莉娅第一时间在IG限时动态发文：「全世界此刻最傻眼的是我。」她被指卷入谢和弦婚变后，日前曾发文：「那些对我口出恶言的人我永生永世封锁你们，本公主真的不屑跟你们说话。」

新闻来源：ETtoday & ETtoday & ETtoday