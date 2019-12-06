谢和弦持有大麻被捕！混血老婆大义灭亲

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台湾歌手谢和弦昨天因为涉嫌持有大麻，遭到警方逮捕。最让大家震惊的是，其实检举他吸毒的人，正是他的混血老婆Keanna。

根据报道，新北市海山警分局昨天接到民众检举有人吸毒，到华江一路某间民宅查看时，才竟发现当事人是谢和弦，现场同时发现10多克的大麻，随后警方将他带回警局侦讯。据悉，Keanna昨天晚上是哭着应门让警察入内逮捕谢和弦，在谢和弦做笔录时，她更是哭到不能自已。

更没想到的是，在谢和弦被逮捕的消息曝光后，他本人竟然还在IG更新限时动态，将被送上警车的画面公开，影片中还可以听到他向警察说「谢谢」，接着坐进车内，离开警局时，他也面对镜头拍摄，还手比爱心，不改特立独行的作风。

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不久之后又媒体爆出，谢和弦在4日竟然带着不是老婆的女子到北投温泉饭店开房间过夜，一直到5日才退房。事实上，谢和弦昨也在IG上传一支影片，可以看见他和一名女子在影片中合唱周杰伦的《说好不哭》，并在该饭店打卡，不少眼尖网友认出，这名女子的确不是扣嫂本人。

另外，谢和弦也在影片下留言：「比起开小巨蛋演唱会，我比较喜翻开个房间。」在网友肉搜下，这名女子疑似是在脸书、IG都有1万多按赞数的直播主「莉娅」，也有粉丝发现，谢和弦和Keanna彼此都互相取消关注，因此十分担心两人的婚姻状况。

新闻来源： ETtoday & ETtoday &ETtoday