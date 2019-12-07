谢和弦「谢谢你爱我但我比较爱大麻」呛妻 撂狠话「祝福妳有新的美好人生」　

Advertisement



歌手谢和弦5日因老婆Keanna检举呼麻而遭警方逮捕，交保后接连更新社群网站，在7日一早的「爱哭像个娘们」之后，他稍早又发文：「孩子生下来，要认我，我负责，不认我，祝福妳有新的美好人生。」内容中几乎所有的代名词都是用女部，引发网友猜测：「最后两句是不要谢太太了吗？」

老婆Keanna事发后曾在社交圈晒出一张怀孕6周大的超音波图，贴文目前遭删除，Keanna也未出面证实是否怀孕。然而7日谢和弦文就po文，疑似对老婆Keanna呛声：「谢谢妳愛我，但我比较爱大麻」，另外他也提到孩子，「孩子生下来，要认我，我负责，不认我，祝福妳有新的美好人生」疑似与老婆关系出现裂痕。

Advertisement



不过因为谢和弦的用字强烈，引起不少网友反弹，「合法化的前提不是让你用言语来伤人的。」认为他即使有意推动大麻合法化也不应该伤害身边的人，也有网友感叹：「几年后再回头看这段，你必定后悔」、「想当年有多恩爱，如今就有多痛的伤害，口嫂加油！」，更有网友为Keanna觉得不值：「心疼扣嫂！」

过去曾经的甜蜜誓言，如今却狠狠打脸。

還記得第一次跟岳父岳母吃飯的時候有點緊張 我問老婆 我是不是該穿長袖 因為我身上的刺青太多了我問老婆 我以前負面新聞那麼多爸媽會不會不喜歡我結果我多心了 吃飯過程中 什麼都輕鬆聊 就是沒聊刺青跟負面新聞 用餐結束時… Posted by R-chord on Monday, May 1, 2017

资料来源：ettoday