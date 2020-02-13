谁说女人不能有梦想？奥斯卡服装奖得主《Little Women》正式全马上映！

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奥斯卡2020已经结束，韩国电影《Parasite》也书写了韩国电影与奥斯卡的新历史，横扫4个奖项，但除了《Parasite》之外，即将在马来西亚上映的《Little Women》也在奥斯卡获得了最佳服装设计奖，废话不多说，现在就来为大家介绍这部电影吧！

《Little Women》（小妇人）改编自Louisa May Alcott编写的1868年初版美国经典同名小说《Little Women》 ，当年作者将其自身故事以小说形式推出并引起了热潮，还成被改编成卡通、电视剧及电影。《Little Women》电影讲述March四姐妹的爱情、亲情及成长的故事。

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March一家是由四位女性 – 老大Meg、老二Jo、老三Beth及最小的Amy组成，剧情讲述在北南战争后，四姐妹为了自己的梦想奋斗。嘴上嚷着说“要主宰自己人生”的老二Jo前往纽约工作，成为了一位家庭教师，并寻找了一位作家Dashwood先生商讨有关她的初稿作品。妹妹Amy前往巴黎学习绘画时，与竹马Theodore意外相聚，而爱慕她多年的Theodore向Amy求婚，但Amy拒绝了他。老大Meg嫁给了一位教师，而老三Beth梦想是成为一位音乐家。虽然四位姐妹分道扬镳，但还依然思恋着对方。但一天，他们收到了一封来自Beth的信件，说她生了很严重的病，而其他三姐妹也因此回到家乡，再次聚在了一起。

而且不得不说，这部电影的卡司相当地强大，电影演员就有Emma Watson（代表作品《Harry Potter》及《Beauty and the Beast》）、Laura Dern（代表作品1993年的《Jurassic Park》及电视剧《Big Little Lies》）、Eliza Scanlen（代表作品《Babyteeth》及《Sharp Objects》）、Saoirse Ronan（代表作品《Lady Bird》及《Mary Queen of Scots》）、Timothée Chalamet、Meryl Streep等等！是不是非常地强大呢？

新闻摘自：TTN

照片摘自网络