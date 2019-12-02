诸位久等了！官宣现男友新戏《剑王朝》12月6日上线

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11月30，One FM小编晒出多张李现在《剑王朝》剧照，掀起现女友们热议，究竟现男友这部新剧什么时候才订单。12月2日终于等到好消息，确认《剑王朝》将于12月6日上线！

由冯小刚监制，马华華幹执导，李现、李一桐、刘奕君、姚笛、赵圆瑗、河润东、肖旭和李光复等主演的剧集《剑王朝》正式定档12月6日。在此前谈及选择李现主演新剧的原因，冯小刚曾表示李现演戏能力很强，是非常敬业、有塑造能力的专业演员，同时也是被观众广泛喜欢的明星，私下里为人也很友善，跟大家相处得非常好，“所以对我们来说，选择李现是很正确的决定。”

《剑王朝》根据网络人气作家“无罪”同名小说改编而成。故事背景发生在战国末期，一个以剑说话的时代，讲述了李现饰演的市井少年丁宁复仇的故事。

《剑王朝》中的动作指导江道海之前跟冯小刚合作过《天下无贼》，此次江道海在《剑王朝》中对于水、剑和动作的处理很有新意。至于主演李现，冯小刚赞其非常敬业，提前三个月就进行相关训练，这样拍摄时镜头的完整性就更好。”李现在之前的采访中也有提道：“我从来没有拍过这么多动作戏。在拍摄过程中让自己可以进步，可以炉火纯青地去套招，这是我最大的收获。”有一条吊威亚的镜头，他反复拍摄了20多遍。

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资料来源：新浪娱乐