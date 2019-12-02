主页 Home #OneLittleThing娱乐 Entertainment 诸位久等了！官宣现男友新戏《剑王朝》12月6日上线
娱乐 Entertainment电视剧 TV Drama

诸位久等了！官宣现男友新戏《剑王朝》12月6日上线

by Tofu
written by Tofu
诸位久等了！官宣现男友新戏《剑王朝》12月6日上线
Advertisement

11月30，One FM小编晒出多张李现在《剑王朝》剧照，掀起现女友们热议，究竟现男友这部新剧什么时候才订单。12月2日终于等到好消息，确认《剑王朝》将于12月6日上线！

李现《剑王朝》剧照来啦！现男友剑侠发出的爱心剑，你接住了吗～💘 #OneFM #music #entertainment #李现 #剑王朝 #现男友

Posted by One FM on Friday, November 29, 2019

由冯小刚监制，马华華幹执导，李现、李一桐、刘奕君、姚笛、赵圆瑗、河润东、肖旭和李光复等主演的剧集《剑王朝》正式定档12月6日。在此前谈及选择李现主演新剧的原因，冯小刚曾表示李现演戏能力很强，是非常敬业、有塑造能力的专业演员，同时也是被观众广泛喜欢的明星，私下里为人也很友善，跟大家相处得非常好，“所以对我们来说，选择李现是很正确的决定。”

《剑王朝》根据网络人气作家“无罪”同名小说改编而成。故事背景发生在战国末期，一个以剑说话的时代，讲述了李现饰演的市井少年丁宁复仇的故事。

《剑王朝》中的动作指导江道海之前跟冯小刚合作过《天下无贼》，此次江道海在《剑王朝》中对于水、剑和动作的处理很有新意。至于主演李现，冯小刚赞其非常敬业，提前三个月就进行相关训练，这样拍摄时镜头的完整性就更好。”李现在之前的采访中也有提道：“我从来没有拍过这么多动作戏。在拍摄过程中让自己可以进步，可以炉火纯青地去套招，这是我最大的收获。”有一条吊威亚的镜头，他反复拍摄了20多遍。

Advertisement

 

资料来源：新浪娱乐

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

高以翔遗照曝光！灿烂笑容「这张照片最能表达Godfrey在至亲好友心中的温暖形象」

高以翔回家了！女友同机伴随挚爱回台

赵元同签字离婚！和梁静茹的婚姻正式划下句点！

陈伟霆发文悼念高以翔「今天你就回家了，你一定会在那个世界过得很好」

2019年度最精彩的推理神作《Knives Out》！叫好叫座！

《女儿们的恋爱》恩爱CP是真的？陈乔恩、艾伦发背影合照承认恋情「没剧本没台词 爱情没有放弃我」

郭碧婷新发型一改黑长直风格

高以翔今日回台湾

马丽宣布怀孕了！

毛加恩公开婚礼「缅怀高以翔私藏片」 4分钟满满笑容影片全是洋葱

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More