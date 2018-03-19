访问被酸“很难访”！Michiyo反思学说话

新生代大马女神Michiyo何念兹于3月1日推出第一本写真书《念在你身边》全书共计152页，新书上架半个月，目前是第三刷，销售量破一万本，好成绩也让何念兹晋升「性感女神」不败的地位。何念兹表示：「其实还蛮受宠若惊的非常开心，还没开卖的时候非常担心，越接近预购的前一週会寝食难安，谢谢大家支持我。」所属经纪公司也表示《念在你身边》会是何念兹唯一的写真书，因为尺度已经超出很多，后面的规划不会再推出写真集。

被问到会担心被贴标籤以后都要走性感路线？何念兹表示：「其实不太担心耶，因为拍摄各种造型我会当作角色的诠释，就好像演戏一样，拍摄的七天觉得每天充满挑战。」这次在台发行成绩亮眼，何念兹感性表示感谢台湾演艺圈让我脱胎换骨，成长很多。网红出身的她因为黄明志打造一曲《咪咪》爆红，长达三个月的台湾宣传期上遍大小综艺网路节目，何念兹：「在台湾演艺圈竞争激烈，访问时自己还是新人无法拿捏回答的尺度，面对呛辣问题，招架不住时都会回答「还好」、「不知道耶」，被资深记者酸她「你很难访耶！」，自己反思更要学习说话技巧。看看身边的艺人，有感自己很多的不足，下定决心要继续充实自己，才能当一个全方位的艺人，也谢谢那段间的震撼教育让我一夜长大。」因此积极上课，跳舞、唱歌、空中瑜伽、DJ等，有时间就都学，她直言必须给自己压力，才能持续去努力、进步：「现在即使閒着，都会去看综艺节目、瞭解时事，不想被记者问到的时后又哑口无言！」 接下来要奋斗的目标，除了现在唱歌、主持外希望能尝试拍电影。

何念兹这次推出写真辑，颜值升级，一度被怀疑是否有进场维修或是有桃花？何念兹表示：应该是自己的婴儿肥消失了，忙碌的工作让脸变尖，也许是工作顺利让自己更有自信。何念兹说：「最近有感正桃花敲门，两人每天煲电话，对方是华裔运动员，目前是暧昧阶段。」据瞭解两人是经纪人介绍一起吃饭认识的，在写真集拍摄期间从美国飞到台湾假探班真盯场，看到摄影师是女生有稍稍释怀，曾私讯何念兹说看到穿那麽少自己有点生气，但写真集推出后又订了一百本力挺，十足大男人。何念兹也因为怕「好朋友」见光死还不愿公开对方身份。

推出写真集后虽然多了很多男性粉丝，但也有不少女粉丝私讯何念兹询问如何拥有无瑕蛋白肌和窈窕身材？何念兹说：「除了运动的习惯很重要之外，觉得身体内部的保养也是很重要。我最近刚开始接触绿拿铁，一开始主要的动机是为了让运动的时候更有能量，加上平常工作时胃口会不太好，喝绿拿铁可以补充身体所需的营养。另外让肌肤水水的保养秘诀就是不停的喝水和补水这是很重要的关键。

编辑：One FM Gigi 蕙绮

日期：19/3/2018