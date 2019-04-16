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许志安被爆「偷吃」马国明女友黄心颖？！

by Tofu
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许志安被爆「偷吃」马国明女友黄心颖？！
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许志安（安仔）被爆与无线小花黄心颖双双出轨偷吃！安仔与郑秀文相恋近30年，经历分手、复合到结婚，走过考验终于对彼此许下婚姻誓言。怎料最近爆出安仔搭上马国明的女友黄心颖！

日前《苹果日报》得到一段车内偷情的短片，男主角是有妇之夫的安仔，女主角是跟马国明热恋中的黄心颖。短片长约16分钟，许志安和黄心颖坐在车厢后座，许志安坚持先送黄心颖回家，戴了黑色口罩的黄心颖竟爆粗反对。

影片中，黄心颖整个人按压在许志安左臂上撒娇，黄心颖还亲了许志安。连环多次，全程由黄心颖採取「主攻」情挑许志安，而当时黄心颖表现看似有些醉意。

据报导，这事情极大可能是发生在本月3日，黄心颖曾在IG上载跟许志安、方力申、刘浩龙、梁汉文、丁子高等出席友人生日饭局的照片，当晚二人的打扮，跟在车厢的衣服相似。

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許志安偷吃黃心穎影片！這段車廂偷情的短片，男主角是有婦之夫許志安，而女主角是跟馬國明熱戀中的黃心穎！整部段片長約16分鐘，2人更連環親了逾20次，全程由心穎採取「主攻」情挑安仔，其中一次纏綿遊戲親了近1分鐘！影片作證，誰也抵賴不了！*取自香港蘋果日報

Posted by HMI Magazine on Isnin, 15 April 2019

资料来源：东方日报

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