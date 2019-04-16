许志安开记者会给郑秀文交待！

Advertisement



今天社交媒体几乎被许志安出轨黄心颖及两人在车内亲密互动的视频霸屏了，事情如次轰动的原因是因为男方许志安和女方黄心颖都不是单身状态，特别是许志安和郑秀文这一对曾被誉为香港娱乐圈最后的童话爱情，两人分分合合多年，最终在2013年携相伴，没想到如今爆出出轨马国明港姐女友。

事情爆发后，许志安刚刚7点召开记者会，承认自己的出轨行为，全文如下：

“我做了一件不可弥补，“不必原谅的事，这个错误，我深深地去反思自己，我是一个丑陋的人。所以我今天来到这里，想承担我的责任，我想说我那晚喝了很多很多的酒，但是喝了很多酒不是犯这些错的合理原因，我非常后悔，很难面对自己，我有点接受不了自己。看到报道之后我觉得自己很丢脸，很错误，很讨厌，很恶心，很陌生。唯有深刻反思觉得自己怎么不可以控制自己，去犯这个错误，起了这个色心。

我觉得承担这个责任，第一个部分是，现在暂停自己的工作，直到找到真正的自己和正确的自己，重新检视自己重新做人。第二部分，我心灵上面，我觉得自己不知所谓，因为我的行为，而令我身边所有爱我的人，承受一种，很大的压力和痛苦。我希望来未来的日子，所有被我弄伤和弄痛的人，都可以好好的，这个报道令我深刻反思，我其实最错的地方是迷失了自己。最后我要再一次对所有爱我的人，我令你们难堪，对不起，对不起sammi。我不知道以后怎么走自己的路，这一刻，我是没有灵魂的，我是一个坏了的人，希望大家可以给我时间找回自己，最后再一次，同所有朋友说一声对不起”，并表示自己将停掉全部工作。

最后，现场记者问“Sammi有没有原谅你？会不会就曝光隐私报警？”许志安未回答，鞠躬后转身离开。

随后许志安也在个人的Instagram发布了一张全黑的照片，配上记者会上的道歉内容，再次向公众和Sammi交待及道歉。

资料来源：新浪娱乐