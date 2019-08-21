警方发现《PRODUCE X 101》造假证据！X1出道成未知数！

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警察找到《PRODUCE X 101》制作组造假的证据，“要求真相委员会”也透露正在考虑以法律行动阻止 X1 出道！

在 Mnet《PRODUCE X 101》结束后，持续传出制作组对票数造假的报导，不只 CJ E&M 委託警方对制作组进行调查，由260名观众组成的“要求真相委员会“也以诈欺和妨碍公务向警察对制作组进行告发，虽然制作组曾经发表声明是传达最终得票数的过程中发生错误，但不影响最后11名练习生的顺位，同时会委任第三方调查，可是依旧没能获得大众的信任，警方在经过5天的内部调查之后决定对《PRODUCE X 101》制作组进行扣押调查，最终警方在制作组的手机中找到涉嫌造假的证据。

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虽然警方一直在调查造假案件，但《PRODUCE X 101》出道组 X1 丝毫不受影响，正在努力准备于8月27日出道，对此慢慢地引起不少争议，认为制作组与经纪公司不应该在事情还没调查清楚前，就强行让 X1 出道，也有人开始质疑制作组和经纪公司让 X1 强行赶快出道的原因，现在警方发现证据，“要求真相委员会“更表示正寻找法律措施阻止 X1 出道。

另外，X1 将在8月27日发行首张迷你专辑《飞翔：QUANTUM LEAP》。

资料来源：kpopn

所有照片摘自网络