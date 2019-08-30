被爆住家地址 王嘉尔质问粉丝：“是你吗？！” [内附视频]

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王嘉尔（Jackson）最近真的是多事之秋。继前几天跌到之后，早前住处地址、航班资讯等个人情报也遭网友散布到网路，这也让一直以来的私生问题浮出台面，日前有一段影片曝光，他以中文问道：“发我地址出去的是不是你？”引起热烈讨论。

王嘉尔的住家地址和航班资讯被公开后，让许多粉丝都心疼呼吁能够尊重他的隐私别再散布，对此一直没有作出正面反应的他，结束澳洲演唱会后在停车场时，上车的途中突然停下来对右边的粉丝以严肃口吻问：“发我地址出去的是不是你？”

So this saesang leaked Jackson's address online and when he asked her about it she denied it acting like she knows nothing about it pic.twitter.com/v5823mCR0W Advertisement

— Kiara (@damnchimchim) August 27, 2019

随后可以听见一名女生语带委屈回应“不是啊”，王嘉尔并没有多作反应在经纪人催促下才上车，短短不到10秒的影片迅速传开，上传者也在引起风波后将该影片删除。网友对此抱有不同意见，“究竟要多过分嘉嘉才会这样”、“坚决抵制私生，心疼我们嘉嘉”、“故意害他还会跟著他吗？误会了吧”、“艺人就可以随便栽赃人吗”。

照片和视频摘自网络

新闻摘自：ettoday & hk01