被爆住家地址 王嘉尔质问粉丝：“是你吗？！” [内附视频]

王嘉尔(Jackson)最近真的是多事之秋。继前几天跌到之后,早前住处地址、航班资讯等个人情报也遭网友散布到网路,这也让一直以来的私生问题浮出台面,日前有一段影片曝光,他以中文问道:“发我地址出去的是不是你?”引起热烈讨论。

王嘉尔的住家地址和航班资讯被公开后,让许多粉丝都心疼呼吁能够尊重他的隐私别再散布,对此一直没有作出正面反应的他,结束澳洲演唱会后在停车场时,上车的途中突然停下来对右边的粉丝以严肃口吻问:“发我地址出去的是不是你?”

So this saesang leaked Jackson's address online and when he asked her about it she denied it acting like she knows nothing about it pic.twitter.com/v5823mCR0W

— Kiara (@damnchimchim) August 27, 2019