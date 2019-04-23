娱乐 Entertainment明星 Celebrity 袁咏仪比基尼大解放！和老公嗨玩泥巴超恩爱 by Gigi 蕙绮 23 April 2019 written by Gigi 蕙绮 23 April 2019 Advertisement 张智霖（Chilam）和老婆袁咏仪（靓靓）昨日在社交网上载旅行照，47岁的靓靓更罕有地晒三点式，身材依然fit爆，反而Chilam就发福不少，两公婆以及其他朋友都涂满白色泥浆，Chilam还摆出O嘴表情，十分搞笑，靓靓说：「一班疯狂的朋友，找到我吗？」另外，Chilam在instagram上载和囝囝张慕童的合照，尽显父子情。 Advertisement 资料来源：明报 日期：2019年4月23日 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Gigi 蕙绮 previous post 防弹少年团「已准备好入伍」 大哥JIN预计2020服役：若国家召唤，将全力以赴！ next post 《一场遇见爱情的旅行》陈晓的演技又进步了！ You may also like 《一场遇见爱情的旅行》陈晓的演技又进步了！ 23 April 2019 防弹少年团「已准备好入伍」 大哥JIN预计2020服役：若国家召唤，将全力以赴！ 22 April 2019 当演员的最高境界：演总统，当总统！ 22 April 2019 《VOICE 3》确定在5月11日首播！ 22 April 2019 邓紫棋合约纠纷第一步 成立工作室、歌迷会 亲自设计徽章赠粉丝！ 21 April 2019 《如果可以这样爱》出轨、家暴、婆媳问题，这部戏统统有！ 19 April 2019 男友感十足！朴叙俊欧巴最新写真化身夏日男友 19 April 2019 蚁人大秀中文 diss其他超级英雄：他们比我更烂 19 April 2019 《阿斯达年代记》：男神宋仲基原始人剧照公开！ 19 April 2019 郭富城再当爸 喜报好消息：今天我很开心！ 18 April 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.