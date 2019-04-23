袁咏仪比基尼大解放！和老公嗨玩泥巴超恩爱

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张智霖（Chilam）和老婆袁咏仪（靓靓）昨日在社交网上载旅行照，47岁的靓靓更罕有地晒三点式，身材依然fit爆，反而Chilam就发福不少，两公婆以及其他朋友都涂满白色泥浆，Chilam还摆出O嘴表情，十分搞笑，靓靓说：「一班疯狂的朋友，找到我吗？」另外，Chilam在instagram上载和囝囝张慕童的合照，尽显父子情。

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资料来源：明报

日期：2019年4月23日