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袁伟豪39岁生日 女友张宝儿甜蜜庆生还送香吻

by Celine
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袁伟豪39岁生日 女友张宝儿甜蜜庆生还送香吻
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袁伟豪即将在下个星期一（5月11日）踏入39岁，昨日他与女友张宝儿、胡蓓蔚及单立文提早庆祝生日，晒出他们的亲密合照。他表示近日因疫情“限聚令”的关系不能与所有的好朋友相见，但今年收到了一个生日香吻，“懂得社交礼仪的我立即还了一个。”

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袁伟豪与女友张宝儿拍拖2年多，感情一直都很稳定，还会不时晒出恩爱的合照。张宝儿在照片底下留言：“没有礼物，就这样先吧”，互动非常的甜蜜。

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萬千星輝頒獎典禮2019 Ben & bow #benontheroad

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新闻来源：苹果新闻

 

 

 

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