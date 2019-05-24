娱乐 Entertainment明星 Celebrity 行善只为洗底？范冰冰终于开腔说明！ by Gigi 蕙绮 24 May 2019 written by Gigi 蕙绮 24 May 2019 Advertisement 范冰冰去年经历逃税风波后已复出娱乐圈，早前更参与慈善活动，探访患有先天性心脏病的小朋友，又前往西藏大昭寺礼佛为病童祈福。不过，范冰冰此举却被部分网民质疑她是为了逃税丑闻「洗底」。范冰冰今早在微博发声︰「修行不在庙里，不在香里，也不在仪式里，不在经文里，更不在话语里，而是在心里生成的行为，你了知因果而生成的智慧，这世上任一件事便是修行。相比质疑与辱骂，孩子们的生命和健康更为重要。」 Advertisement 资料来源：明报 日期：2019年5月24日 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Gigi 蕙绮 previous post 梁文音翻唱经典神曲！《蓝色眼睛》《冷水澡》524上架 next post 黄伟文50生日 彭羚激罕见现身 网称：卡司阵容比颁奖典礼强大！ You may also like 黄伟文50生日 彭羚激罕见现身 网称：卡司阵容比颁奖典礼强大！ 24 May 2019 《创造营》发文宣布王晨艺退赛：因个人原因 引爆粉丝微博开骂 24 May 2019 马东石「想婚了」！ 官宣明年娶稳交3年女友 24 May 2019 《阿拉丁》上映！这个月最适合情侣看的电影~ 24 May 2019 「成年Jasper」竟长这样？！ 网友惊呼完全神复制爸爸陈小春 23 May 2019 大S多年没戏演！原因曝光让网友鼻酸 23 May 2019 《致我们暖暖的小时光》之后，又来一个《致我们甜甜的小美满》~ 23 May 2019 高圆圆生啦！赵又廷宣布做老爸 21 May 2019 陈法拉结婚啦！ 甜蜜晒婚戒牵手照 官宣好消息 21 May 2019 柳俊烈拍摄画报，完全就是时尚大咖！ 21 May 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.