行善只为洗底？范冰冰终于开腔说明！

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范冰冰去年经历逃税风波后已复出娱乐圈，早前更参与慈善活动，探访患有先天性心脏病的小朋友，又前往西藏大昭寺礼佛为病童祈福。不过，范冰冰此举却被部分网民质疑她是为了逃税丑闻「洗底」。范冰冰今早在微博发声︰「修行不在庙里，不在香里，也不在仪式里，不在经文里，更不在话语里，而是在心里生成的行为，你了知因果而生成的智慧，这世上任一件事便是修行。相比质疑与辱骂，孩子们的生命和健康更为重要。」

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资料来源：明报

日期：2019年5月24日