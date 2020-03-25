行动管制14天「美女警花」劝你乖乖待在家

Advertisement



大家同心抗疫的时候，在前线埋头苦干的不只是医护人员！警察们为了确保民众配合行动管制令、不仅到处巡逻、即使面对倾盆大雨也坚持Road Block。

为了呼吁民众们呆在家里，不少颜值在线的警花也浮出了水面，提醒大家好好防疫的模样真是美艳动人。

样貌像范玮琪又像林明祯的华裔女警

名叫Casuarina Yoong的女警于行动管制令第一天18日就在Facebook上贴文劝告网民待在住家两个星期，不然“中招”后在医院留院数个月更加苦不堪言。

Advertisement



完整内容，请点击这里。