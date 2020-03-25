生活 Lifestyle 行动管制14天「美女警花」劝你乖乖待在家 by Vicky 丽盈 25 March 2020 written by Vicky 丽盈 25 March 2020 Advertisement 大家同心抗疫的时候，在前线埋头苦干的不只是医护人员！警察们为了确保民众配合行动管制令、不仅到处巡逻、即使面对倾盆大雨也坚持Road Block。 为了呼吁民众们呆在家里，不少颜值在线的警花也浮出了水面，提醒大家好好防疫的模样真是美艳动人。 样貌像范玮琪又像林明祯的华裔女警 名叫Casuarina Yoong的女警于行动管制令第一天18日就在Facebook上贴文劝告网民待在住家两个星期，不然“中招”后在医院留院数个月更加苦不堪言。 Advertisement 完整内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 北海往KL Sentral列车乘客确诊 同车乘客速检测！ next post 【中新冠肺炎什么感受】感染者插管忍痛说出真实感受😱 You may also like 英国王储Prince Charles确诊！ 25 March 2020 全力保家卫国 警察日首次停办！ 25 March 2020 【中新冠肺炎什么感受】感染者插管忍痛说出真实感受😱 25 March 2020 北海往KL Sentral列车乘客确诊 同车乘客速检测！ 25 March 2020 国际奥委会资深委员透露，东京奥运会将延至2021年举行。 24 March 2020 【新闻资讯】政府4大应急措施对抗疫情，减缓人民负担 24 March 2020 超过2万件！中国再捐赠医疗物资给我国卫生部！ 24 March 2020 【丧失人性の色情暴力】韩国「N号房事件」超惊悚！至少74名少女沦遭性虐待！ 24 March 2020 管制令期间，怡保某家庭在家门前开生日party，还请邻居一起庆祝！ 24 March 2020 慕尤丁宣布EPF第二账户 开放每月提500令吉 为期1年 23 March 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.