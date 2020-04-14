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行动管制令期间有意申请开门营业商家 须符合7大条件！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
行动管制令期间有意申请开门营业商家 须符合7大条件！
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贸工部早前开放8个领域的企业和商家恢复营业，但商家和企业必须向贸消部申请，整个申请过程都将通过线上进行。

根据贸工部（MITI）所发出的消息，商家或企业在完成线上申请后，整个审核过程需要费时5天。申请被批准的商家或企业将可通过线上系统收到一封批准信（Surat Kelulusan）。批准信将会有一个二维码，以方便各个地方的执法当局进行检查。 若不幸申请被拒绝，商家或企业可以提出上诉，贸工部将会重新审核商家的申请。 符合资格的商家早在4月13日早上9点开始浏览这里提出申请。商家必须符合特定的条件，例如必须减 少上班员工的数量，最多只能让70%的员工同时上班。

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条件：

  1. 必须给予员工防护设备（口罩、面罩等）
  2. 员工的体温必须被记录，而且必须保存至少3个月
  3. 需要在入口处准备洗手液或搓手液
  4. 确保员工和顾客保持安全社交距离
  5. 每次换班时需进行消毒工作
  6. 电梯、厕所、会议室等公共设施每天需消毒3次
  7. 若员工患上新冠肺炎，雇主需承担员工的医疗费

 

可开门营业的领域

  1. 汽车行业（仅限原装进口车 / CBU、汽车零件、售后服务如维修汽车）
  2. 机械和器材行业
  3. 航空行业
  4. 建筑业和建筑相关的服务项目
  5. 科学、专业和技术服务（包含R&D）
  6. 社会保健服务包括注册传统药物
  7. 五金店服务、电器和电子产品商店
  8. 洗衣店服务（全程服务及非自助式）

想知道更加详细报导，点击Rojaklah

照片摘自网络

 

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