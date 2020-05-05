蚊虫叮咬会否传播新冠病毒？群体免疫可行吗？中国钟南山为你一一解答！

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根据世卫组织的最新数据显示，全球新冠肺炎累计确诊病例超340万例。为了让中国留学生更加了解新冠肺炎，5月4日晚，中国外交部和国家卫健委联合邀请中国工程院院士钟南山为美国、俄罗斯等疫情高发地区的留学生答疑解惑。

一、不赞成群体免疫，因为要牺牲很多人

在直播连线中钟南山表示，不赞成“群体免疫”，因为要达到“群体免疫”需要牺牲很多人。钟南山表示，在欧洲有报道称，20%的人有抗体，有的国家这个数字达到25%，但是离所谓的群体免疫差得很远。要达到群体免疫，一般要60%—70%的人感染以后才有这个可能，现在还远远没达到。

因此，钟南山表示，并不认可这个办法，因为牺牲的人太多。“我们有很多办法，我们能预防、能防护，会争取时间、争取制成疫苗。”

二、新冠病毒的传染性始料未及

钟南山介绍，新冠病毒的传染性是始料未及的，从传染性的指数来讲，一般流感是1，SARS接近2，中东呼吸综合征是1.5，新冠肺炎是3。

三、目前没有证据表明蚊虫叮咬会传播新冠病毒

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钟南山院士说，一般来说，病毒在高温环境下存活率、活动率比较差，夏季到来，病毒活动会下降，温度高对病毒活动不利。但是，自然中的紫外线没强到能消毒的程度，不能全靠高温来隔断病毒传播。他也说目前，没有任何证据表明，新冠病毒能够通过蚊虫传播。

四、狂风和暴雪不会加速病毒传播

钟南山表示，病毒要附着在一些东西上才能传播，最突出的就是通过飞沫传播。如果遇到降雪或者狂风，病毒的传播不单不会加速而且会减速。风大病毒很快就稀释了，在空气里达不到一定浓度就不会传播。

五、有证据证明连花清瘟有效

钟南山提醒国外留学生，假如有点发烧，就要多喝水，吃点带过去的药物，比如日夜百服灵、布洛芬、连花清瘟这一类药物。

他特别提到，刚刚做完一个实验，有充足证据证实连花清瘟有一定效果。离体实验发现，连花清瘟胶囊对病毒抑制作用有一些，虽然很弱，但好处是对病毒引起的细胞损伤、炎症有很好的修复作用。80%以上患者都属于普通型新冠患者，连花清瘟胶囊比较适合普通新冠肺炎患者。

六、新冠肺炎是否有后遗症？

钟南山表示，据他的观察，病人康复出院后恢复得不错，只要没有基础性疾病，恢复得就很快。就算有些基础疾病，据他观察比SARS还是要好一些。“我们对100多个病人做了肺功能检查，还没有恢复到正常水平，但是看起来不会损害太大，慢慢都会恢复，所以后遗症并不大。”

新闻摘自：新浪国际

照片摘自网络