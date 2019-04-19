蚁人大秀中文 diss其他超级英雄：他们比我更烂

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《复仇者联盟4》即将在全球热辣上映，而近来狂跑宣传的英雄们，18日去到中国上海与粉丝们见面。现场“蚁人” Paul Rudd却以中文diss其他英雄，引来粉丝们热议！

蚁人在《复仇者联盟4》上海影迷盛典红毯上，用中文跟现场观众打招呼，现场还diss其他英雄“我的中文不好，但是他们更烂”，美国队长和雷神俩人还装作听得懂的样子，互相讨论。这一段视频公开后，引来粉丝们纷纷留言“英雄们怎么都这么可爱呀”、“蚁人小心雷神电你哦”。

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一起来看看蚁人这段调皮的“宣战”吧！

资料来源：新浪娱乐