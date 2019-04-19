主页 Home #OneLittleThing 蚁人大秀中文 diss其他超级英雄：他们比我更烂
娱乐 Entertainment电影 Movies

蚁人大秀中文 diss其他超级英雄：他们比我更烂

by Tofu
written by Tofu
蚁人大秀中文 diss其他超级英雄：他们比我更烂
Advertisement

《复仇者联盟4》即将在全球热辣上映，而近来狂跑宣传的英雄们，18日去到中国上海与粉丝们见面。现场“蚁人” Paul Rudd却以中文diss其他英雄，引来粉丝们热议！

蚁人在《复仇者联盟4》上海影迷盛典红毯上，用中文跟现场观众打招呼，现场还diss其他英雄“我的中文不好，但是他们更烂”，美国队长和雷神俩人还装作听得懂的样子，互相讨论。这一段视频公开后，引来粉丝们纷纷留言“英雄们怎么都这么可爱呀”、“蚁人小心雷神电你哦”。

Advertisement

一起来看看蚁人这段调皮的“宣战”吧！

 

资料来源：新浪娱乐

 

Advertisement

0 留言 comment
0
FacebookWhatsappEmail

You may also like

《阿斯达年代记》：男神宋仲基原始人剧照公开！

郭富城再当爸 喜报好消息：今天我很开心！

《趁我们还年轻》这群演员颜值也太高了吧！

［安心出轨事件］郑秀文首度回应！

世界百大影响力人物出炉：The Rock、BTS和Taylor Swift上榜！

黄心颖被爆与郑俊英熟识 亲密合照曝光！

【安心偷食】终极片段曝光！许志安黄心颖一同下车上楼

《奈何BOSS要娶我2》开拍 演员名单曝光！

黄心颖IG公开道歉 马国明随后首次现身！

「安心出轨」黄心颖首度发声！ 非常后悔：我对不起马国明

留言 Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More