娱乐 Entertainment电影 Movies 蚁人大秀中文 diss其他超级英雄：他们比我更烂 by Tofu 19 April 2019 written by Tofu 19 April 2019 Advertisement 《复仇者联盟4》即将在全球热辣上映，而近来狂跑宣传的英雄们，18日去到中国上海与粉丝们见面。现场“蚁人” Paul Rudd却以中文diss其他英雄，引来粉丝们热议！ 蚁人在《复仇者联盟4》上海影迷盛典红毯上，用中文跟现场观众打招呼，现场还diss其他英雄“我的中文不好，但是他们更烂”，美国队长和雷神俩人还装作听得懂的样子，互相讨论。这一段视频公开后，引来粉丝们纷纷留言“英雄们怎么都这么可爱呀”、“蚁人小心雷神电你哦”。 Advertisement 一起来看看蚁人这段调皮的“宣战”吧！ 资料来源：新浪娱乐 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 《阿斯达年代记》：男神宋仲基原始人剧照公开！ You may also like 《阿斯达年代记》：男神宋仲基原始人剧照公开！ 19 April 2019 郭富城再当爸 喜报好消息：今天我很开心！ 18 April 2019 《趁我们还年轻》这群演员颜值也太高了吧！ 18 April 2019 ［安心出轨事件］郑秀文首度回应！ 18 April 2019 世界百大影响力人物出炉：The Rock、BTS和Taylor Swift上榜！ 18 April 2019 黄心颖被爆与郑俊英熟识 亲密合照曝光！ 18 April 2019 【安心偷食】终极片段曝光！许志安黄心颖一同下车上楼 17 April 2019 《奈何BOSS要娶我2》开拍 演员名单曝光！ 17 April 2019 黄心颖IG公开道歉 马国明随后首次现身！ 17 April 2019 「安心出轨」黄心颖首度发声！ 非常后悔：我对不起马国明 17 April 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.