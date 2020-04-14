虞书欣上综艺节目被袭胸？！工作室回应：是误会，请停止转发

“小作精”虞书欣参加中国选秀节目《青春有你2》后，因真实又讨喜的表情动作爆红又圈了很多粉。网友们把她曾参演的作品也一一被挖出来讨论，发现虞书欣和曾出演过《庆余年》里的演员刘润南参加综艺节目《一年级》时刘润南的手不小心碰到虞书欣的胸部的画面引起热议。

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当时虞书欣和刘润南穿着古装在排戏，刘润南在背后伸手环抱虞书欣，但刘润南的手却错位放在虞书欣的胸部上，被质疑性骚扰。在镜头前虞书欣并没有太在意，保持着敬业的态度继续排练。虞书欣工作室发文回应虞书欣疑被刘润南袭胸一事，表示：“近日看到有网友截图《一年级》欣欣和刘润南同学的表演片段，瞬间动图引发了一些不好的想象。两位小朋友在节目期间就建立了深刻的友谊，还有一部共同的待播作品等待大家的‘检阅’，也谢谢刘润南同学为欣欣录制《青春有你2》打call视频，我们不希望用一个瞬间的截图让大家有所误会。也希望大家从保护女性的角度，停止转发和传播截图。”

随后，刘润南工作室转发并回应：“谢谢大家的指正，润南一直以来都是一个十分尊重女性的男孩子，我们以后定会更加注意和女孩子的交流尺。也祝欣欣和润南的友谊长存，同时也希望大家保护女生不要传播。”不过，许多粉丝感到不满表示这件事不是虞书欣的错，不应该由虞书欣的工作室先发表声明帮刘润南解释。