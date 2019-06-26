蔡依林新歌《爱的罗曼死》MV催泪上线！上演苦命鸳鸯爱情故事惹哭网友

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蔡依林今年以第14 张专辑《Ugly Beauty》获得今年第30 届金曲奖评审肯定，更火力爆发入围「最佳年度歌曲」、「最佳年度专辑」「最佳国语女歌手奖」等七项金曲大奖，不但气势爆棚、更再登事业高峰！

Jolin 也特别在金曲前夕再度携手〈红衣女孩〉金奖新锐导演程伟豪打造新歌〈爱的罗曼死〉全新MV，更找来痞帅男神凤小岳和金马最佳男配角陈竹升跨刀演出，上演一段凄美的苦命鸳鸯罗曼史！

「你那天怎么就走了？」 「你为什么也来了？」

〈爱的罗曼死〉MV故事是凤小岳饰演的小混混爱上女警蔡依林，随着故事逐步推展，看到过去两人曾是苦命鸳鸯，与饰演毒虫的陈竹升牵出纠葛，回归现实，却揭露一场凄美的罗曼史故事。尤其一幕在警局中的情节，蔡依林面对凤小岳被抓而五味杂陈的内心戏，蔡依林打从心底难过掉泪，没有任何台词却让观者感到揪心。

Jolin 早在导演用摄影机捕捉镜头时就已经进入状况及情绪，并在现场落下眼泪，让拍摄顺利完成，到位又精准的演出，第二次合作的程伟豪导演赞叹不已，特别说道：「Jolin 的戏剧表演能力很高又很好，很有天分及演戏细胞，而且在拍摄前就已经做足准备，不但是用功而且是个很厉害的演员，演技媲美影后级！」把最难诠释的哭戏演得自然又揪心，Jolin 特别解密说：「其实是把日记里写的东西调出来辅佐情绪，因为我有写过类似像告别的东西，当时在写的时候情绪就已经很满，后来看到导演的剧本觉得很莫名的巧合，所以在演出时把这些内容一股脑投入。」

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循着先前大卡司组合+名导的成功黄金公式，擅长视觉美学及气氛操弄的导演程伟豪这次不走悬疑恐怖路线，配合歌词与曲风，取而代之的是为Jolin 量身打造一出通俗的｢经典爱情故事」MV。

其中，导演程伟豪为了配合曲风，把这支MV用「蓝」跟「红」做为主要元素，并将「警局」、「夜店」、「苦命鸳鸯窝」三个场景做为搭配，心思细腻的程伟豪表示：

「纸醉金迷的夜店连想到红色、正气凛然的警局则有蓝色调的TONE，而蓝跟红是男厕女厕符号颜色，另一层意义则是在爱情世界里面也代表了男跟女的区别。」

这么凄美的爱的浪漫“死”剧情，连蔡依林也感动在脸书专页写说：“我浪漫的相信，爱人们永远都会在某个地方，再度认出彼此。”更令网友震撼的更是jolin的巧思，因为《爱的罗曼死》选择在6月26日上线，是为了响应国际禁毒日（International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking）！这么用心的MV让粉丝都忍不住直呼：“姐姐是演技派怎么不早说？”、“真的是哭惨了，这样的罗曼死，真的很罗曼史”

资料来源：COSMOPOLITAN、mirror media