蔡依林惊喜现身五月天演唱会！和阿信跳舞牵手引暴动！

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Jolin蔡依林昨天惊喜现身五月天上海演唱会，现场还和“绯闻网友”阿信演唱他俩共同作词的《玫瑰少年》。而唱到《今天你要嫁给我》时，2人不止跳起双人舞，还甜牵小手，最后阿信更霸气一把把蔡依林揽入怀裡，蔡依林则旋转下腰，短短几秒钟的画面，让粉丝陷入暴动！

蔡依林事后也在脸书晒出她在阿信怀裡下腰的美照，随后也宣告：“一月五号见，五月天，下次一起森巴？！还是探戈？”抢先曝光演唱会嘉宾。

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贴文一出，引来大批粉丝兴奋地按赞！

新闻来源：ettoday

照片摘自蔡依林面子书