娱乐 Entertainment明星 Celebrity 蔡依林惊喜现身五月天演唱会！和阿信跳舞牵手引暴动！ by Bryan 帝琰 4 November 2019 written by Bryan 帝琰 4 November 2019 Advertisement Jolin蔡依林昨天惊喜现身五月天上海演唱会，现场还和“绯闻网友”阿信演唱他俩共同作词的《玫瑰少年》。而唱到《今天你要嫁给我》时，2人不止跳起双人舞，还甜牵小手，最后阿信更霸气一把把蔡依林揽入怀裡，蔡依林则旋转下腰，短短几秒钟的画面，让粉丝陷入暴动！ 蔡依林事后也在脸书晒出她在阿信怀裡下腰的美照，随后也宣告：“一月五号见，五月天，下次一起森巴？！还是探戈？”抢先曝光演唱会嘉宾。 Advertisement 贴文一出，引来大批粉丝兴奋地按赞！ 新闻来源：ettoday 照片摘自蔡依林面子书 Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Bryan 帝琰 previous post APPLE 无预警推出 AIRPODS PRO！解锁 4 大功能 next post 日本经典动画《忍者乱太郎》连载33年之后，决定11月底完结！ You may also like 日本经典动画《忍者乱太郎》连载33年之后，决定11月底完结！ 4 November 2019 郑容和正式退役！首度发文：为一直在等着我的所有人呈现最好的自己 3 November 2019 《开餐吧！吃货小妹》膺最佳电视剧（中文）、 《了不起的Z世代》夺最佳实境节目！ 2 November 2019 韩国女子团体真人秀《Queendom》大决赛，MAMAMOO最终获胜！ 1 November 2019 乔默CP真的在一起了？！吴倩和张雨剑被拍到机场同框+甜蜜摸头杀！ 1 November 2019 「BTS 防弹少年团」5首歌，唱出对社会的关心 1 November 2019 中国综艺出怪招「青年偶像当家教」 1 November 2019 《变身总动员》Angelababy王嘉尔许凯林允等组神仙组合 1 November 2019 GOT7演唱会帮粉丝找男友 新月老上线！ 1 November 2019 Digimon 20周年剧场版《LAST EVOLUTION 绊》第二代主角的特别片段公开！ 31 October 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.