蒋劲夫再爆施暴现女友

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中国男星蒋劲夫去年被日籍前女友中浦悠花踢爆是恐怖情人，对她拳打脚踢，他主动向日本警检自首接受调查，去年底以不起诉获释。

回到中国后，蒋劲夫与乌拉圭籍女友Julieta到游乐园玩，爆出新恋情，没想到Julieta在26日晚间透过IG限时动态，控诉蒋劲夫「是个控制狂、暴力狂和嫉妒心很强的人」，形容同居在一起的日子就像住在监狱里。

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Julieta与蒋劲夫于今年7月在游乐园被拍到甜密约会，没想到才因涉嫌对前女友家暴获不起诉，释回大陆的他，竟再度对新女友下手。Julieta被断绝所有交友关系，如果蒋劲夫出门超过半小时，她必须传送内容丰富的讯息。蒋劲夫还会比对Julieta以前传给朋友的信息，长度若比较短就会抓狂。

Julieta描述蒋劲夫的种种恐怖行为，他想逼她花光她所有的积蓄、想让女方怀孕，Julieta还曾两度生命受到威胁，蒋劲夫更曾开车说他要撞车，让两人一起死，也曾经殴打她的肚子、掐脖，造成女方手脚多处瘀伤，还会刻避开脸部部位，「这些都是我和蒋劲夫在一起不到2个月之内发生的」。

除了对女友动手，蒋劲夫失控的举动连自己父母也不放过，他曾踢坏爸爸的车子后照镜，「他羞辱自己的父母，威胁要打他们，他的父母都是很好的人，有这样的儿子我替他们感到难过」。



新闻来源：ETtoday