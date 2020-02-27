萧敬腾线上音乐会 连线医护人员鞠躬感谢

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昨晚，萧敬腾在「快手」直播平台上举办了一场特别的线上音乐会，并与一位特别的歌迷 — 武汉市第七医院感染性疾病科的副主任医师梁群进行了现场连线，暖心聊天并互相送上鼓励。

在直播过程中，萧敬腾不停向自己这位粉丝道谢，同时还不断叮嘱她一定要保护好自己的健康和安全。这位医生粉丝在见到偶像萧敬腾后，话语间充满了欣喜和感动。在聊天过程中，萧敬腾多次为粉丝90度鞠躬，表达了对医护人员的敬意和感谢。而先前梁医生曾发文说过疫情结束后想去现场看萧敬腾演唱会，萧敬腾得知后还向她承诺“没人送票我来送票，演唱会上见”，让这位医生粉丝一度哽咽。

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据了解，在当晚的线上音乐会上，萧敬腾连唱了《寂寞还是你》《善男信女》《城里的月光》，以及最近与谢霆锋和王俊凯合唱的公益歌曲《保重》等8首曲目。同时还与歌迷们亲密互动，在看到有歌迷留言称“今天是我的生日”以后，超暖心地唱了一首《生日快乐》送给2月过生日的歌迷们。同时，他还为全国人民加油打气道：“病毒一点都不可怕，只有我们够坚强，不服输，就可以战胜它，春天就会到来！”这些鼓励的话语，着实温暖了镜头前观看直播的百万歌迷。

这场音乐会源起与「快手」直播平台与爱佑慈善基金会共同发起了“快手医护人员关怀计划”点赞公益活动。萧敬腾线上音乐会的直播间每产生6个点赞，快手将捐出0.1元。最终直播活动获得超过2973万个赞，快手将联合萧敬腾捐出总共50万元到快手医护人员关怀计划，全部款项将由爱佑慈善基金会接收并用于支持新冠肺炎抗疫一线医护人员。

新闻摘自：新浪娱乐

照片摘自网络