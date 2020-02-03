萧亚轩携95后男友上《吐槽大会》撒狗粮

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近日，第四季《吐槽大会》迎来了收官期，特别砸重金邀请到了萧亚轩和她交往了三年的鲜肉男朋友黄皓。黄皓的吐槽绝对优秀，还拿到了全场最佳。

萧亚轩，作为曾经天后级别的人物，她也算是很多80后90后的一代青春了。虽然近年歌唱事业放缓，慢慢淡出了演艺圈，但她的恋情依然是备受关注的。萧亚轩的男朋友每一任都是小鲜肉，超级让人羡慕。萧亚轩和现任男友已经稳定交往3年了，41岁的天后和25岁的小鲜肉，虽然年龄差了16岁，可站在一起丝毫没有违和感还很有爱。 在《吐槽大会》的收官期中，萧亚轩的“小男友”一身黑色西装，帅气亮相。黄皓一出场就先看向萧亚轩，第一句话问的是：“他们有没有把你怎样”？两人在台上还当众撒起了狗粮。

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黄皓首先是一口流利纯正的英文圈粉观众，随后又幽默调侃起自己和女友萧亚轩这段“姐弟恋”，最后还不忘在节目中告白萧亚轩，这波狗粮实在是齁甜齁甜的啊！黄皓说与萧亚轩在一起后，发现天后其实跟小女孩一样，也会撒娇生气、还会不出门不洗头。而且他表示自己是在很认真地与萧亚轩谈恋爱。萧亚轩、黄皓两人在舞台上互动亲密，完全看不出相差16岁。而黄皓的表现也可圈可点，不仅颜值在线，还十分有趣幽默。

作为“小鲜肉收割机”，先锋女性萧亚轩面对大家求问的恋爱秘籍，她则调侃自己天赋异禀，只是个“平平无奇的恋爱小天才”。40岁的萧亚轩，能找到这样一个气质颜值都在线的男友真是让人羡慕啊。

网友们都觉得虽然黄皓表面上是在吐槽萧亚轩，但事实上确实一直都在暗戳戳的秀恩爱阿，黄皓中文不太好，萧亚轩就一直在旁边站着，这狗粮撒了一地啊。祝天后幸福，也希望两人能早日修成正果！

新闻摘自：新浪娱乐

照片摘自网络