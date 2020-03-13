生活 Lifestyle 菲律宾总统宣布 [ 马尼拉封都 ] 至少30天！所有交通都会暂停，范围涵盖全区16城市、1座直辖市！ by Vicky 丽盈 13 March 2020 written by Vicky 丽盈 13 March 2020 Advertisement 武汉肺炎（COVID-19，新冠肺炎）疫情全球蔓延，全球六大洲超过100个国家相继沦陷，确诊病例不断攀升，全球确诊病例飙破12万8千例。 眼看全球疫情不断扩散，菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）下令首都马尼拉（Manila）宣布封城，目前该政策至少维持1个月，以遏止武汉肺炎病毒继续传播。 Advertisement 完整内容，请点击这里。 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Vicky 丽盈 previous post 带Tudung不够，现在还出娱乐指南？登州政府：看电影要男女分开坐！ You may also like 带Tudung不够，现在还出娱乐指南？登州政府：看电影要男女分开坐！ 13 March 2020 我国今新增9确诊 6人康复出院 12 March 2020 3分钟制作「渐层高颜值奶茶冰饮」教程大公开！萌翻少女心的渐层蓝白色饮料成爆款！ 12 March 2020 省下装潢费 | 10个让房子变漂亮的小技巧 12 March 2020 这4个地方都出现过确诊病例！受影响的地区目前已经进行全面消毒！ 12 March 2020 我国再暴增20宗 累计确诊149宗 11 March 2020 儿子从国外回来，接机时妈妈做的第一件事：拿消毒譬喷雾Spray他！网民笑翻：是我会干的事！ 11 March 2020 不懂有没有中招？卫生部教你[1分钟自我检测]是否患上新冠肺炎！ 11 March 2020 我国确诊病例持续增加！今再添12宗 累计病例共129宗 10 March 2020 #语录控：《这间公司有够烂！》 18 句贴近职场生活真心话 10 March 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.