菲律宾总统宣布 [ 马尼拉封都 ] 至少30天！所有交通都会暂停，范围涵盖全区16城市、1座直辖市！

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武汉肺炎（COVID-19，新冠肺炎）疫情全球蔓延，全球六大洲超过100个国家相继沦陷，确诊病例不断攀升，全球确诊病例飙破12万8千例。

眼看全球疫情不断扩散，菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）下令首都马尼拉（Manila）宣布封城，目前该政策至少维持1个月，以遏止武汉肺炎病毒继续传播。

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