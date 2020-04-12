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英国首相约翰逊获准出院 暂时不恢复工作

by Tofu
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英国首相约翰逊获准出院 暂时不恢复工作
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据英国广播公司报道，英国首相约翰逊已经获准出院，但将前往契克斯庄园（Chequers Court）休养一段时间，暂时不会重返工作岗位。

3月27日，55岁的鲍里斯·约翰逊出现包括发烧和咳嗽症状之后进行检测，被确诊感染新冠病毒。自行隔离10天后，他于当地时间5日入院，次日晚因症状加重被转入重症监护病房。

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4月9日晚，约翰逊身体状况好转离开重症监护病房，继续留院接受治疗，直至12日下午获准出院。

资料来源：星洲日报

 

 

 

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