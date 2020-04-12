生活 Lifestyle 英国首相约翰逊获准出院 暂时不恢复工作 by Tofu 12 April 2020 written by Tofu 12 April 2020 Advertisement 据英国广播公司报道，英国首相约翰逊已经获准出院，但将前往契克斯庄园（Chequers Court）休养一段时间，暂时不会重返工作岗位。 3月27日，55岁的鲍里斯·约翰逊出现包括发烧和咳嗽症状之后进行检测，被确诊感染新冠病毒。自行隔离10天后，他于当地时间5日入院，次日晚因症状加重被转入重症监护病房。 Advertisement 4月9日晚，约翰逊身体状况好转离开重症监护病房，继续留院接受治疗，直至12日下午获准出院。 资料来源：星洲日报 Advertisement Lifestyle 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Tofu previous post 劲宝3岁啦！Ella甜晒一家三口庆生照：有你，我们家更完整了 next post Syok电影节 You may also like Form 6和专业文凭⽣统统可以获得RM200援助⾦！政府4⽉尾就会派发！ 12 April 2020 怕墓地不够用拼命挖坟屯墓地！发言人：这就是现实，我们需要准备好！ 11 April 2020 【第三波行管令可营业的店❗】9大行业可以开工咯！老板们 记得先上网申请~ 11 April 2020 【冰箱收纳法】6种保存食物的方法和小贴士 11 April 2020 首相：同意特定行业开放运作 会尽快公布 10 April 2020 比起其他国家属偏低 防长：不排除提高RM1000罚款！ 10 April 2020 政府今天再颁布86间酒店和14单位为隔离中心[内附有清单] 10 April 2020 赛事停播没得看 | 6 部NETFLIX运动纪录片大推荐 10 April 2020 还记得他吗？3年前因“孩子抢镜”爆红，教授一家再受访：居家工作不容易啊！ 10 April 2020 约翰逊已离开重症监护室 精神状态非常好 10 April 2020 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.