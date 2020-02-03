英国电影学院得奖名单|《1917》横扫7奖成最大赢家

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第73届英国电影学院奖揭晓获奖名单：《1917》拿下最佳影片、导演、英国影片、摄影、艺术指导、音效、视觉效果七项大奖，成为当晚最大赢家！韩国神片《寄生上流》毫无悬念拿下最佳外语片奖。

「英国奥斯卡」英国影艺学院于大马时间今（3日）早上公布得奖名单，电影《1917》横扫最佳影片、英国电影、导演、摄影、美术设计、音效、视觉特效等7项大奖，成为大赢家；《小丑》（Joker）Joaquin Phoenix、《茱蒂》（Judy）Renée Zellweger则分别获得影帝、影后，《从前，有个好莱坞》（Once Upon a Time in Hollywood）Brad Pitt、《婚姻故事》（Marriage Story）Laura Dern也获得最佳男、女配角奖。

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《小丑》除了获得「最佳男主角」奖项以外，另外还荣获「最佳原创电影音乐」以及今年新设立的「最佳选角」，为今年第2大赢家。而韩国神片《寄生上流》也是毫无悬念地拿下了最佳外语片、《亲爱的莎玛》（For Sama）夺下最佳纪录片，而Netflix动画电影《克劳斯：圣诞节的秘密》（Klaus）打败《玩具总动员4》（Toy Story 4）、《冰雪奇缘2》（Frozen 2）夺下最佳动画片。

「英国电影学院」完整得奖名单

【最佳影片】

《1917》

【最佳英国电影】

《1917》

【最佳导演】

山姆曼德斯（Sam Mendes）／《1917》

【最佳男主角】

瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）／《小丑》（Joker）

【最佳女主角】

芮妮齐薇格（Renée Zellweger）／《茱蒂》（Judy）

【最佳男配角】

布莱德彼特（Brad Pitt）／《从前，有个好莱坞》（Once Upon a Time in Hollywood）

【最佳女配角】

萝拉邓恩（Laura Dern）／《婚姻故事》（Marriage Story）

【最佳原着剧本】

《寄生上流》（Parasite）

【最佳改编剧本】

《兔嘲男孩》（Jojo Rabbit）

【最佳摄影】

《1917》

【最佳剪辑】

《赛道狂人》（Ford v Ferrari）

【最佳服装设计】

《她们》（Little Women）

【最佳梳化】

《重磅腥闻》（Bombshell）

【最佳美术设计】

《1917》

【最佳音效】

《1917》

【最佳视觉特效】

《1917》

【最佳原创电影音乐】

《小丑》（Joker）

【最佳选角】

《小丑》（Joker）

【最佳外语片（非英语电影）】

《寄生上流》（Parasite）

【最佳纪录片】

《亲爱的莎玛》（For Sama）

【最佳动画片】

《克劳斯：圣诞节的秘密》（KLAUS）

【最佳英国动画短片】

GRANDAD WAS A ROMANTIC

【最佳英国短片】

LEARNING TO SKATEBOARD IN A WARZONE (IF YOU’RE A GIRL)

【最佳新人】

MICHEAL WARD

【杰出英国作家、导演或製片人首部作品】

BAIT Mark Jenkin (Writer/Director), Kate Byers, Linn Waite (Producers)

新闻来源： ETtoday