英国电影学院得奖名单|《1917》横扫7奖成最大赢家

第73届英国电影学院奖揭晓获奖名单：《1917》拿下最佳影片、导演、英国影片、摄影、艺术指导、音效、视觉效果七项大奖，成为当晚最大赢家！韩国神片《寄生上流》毫无悬念拿下最佳外语片奖。
「英国奥斯卡」英国影艺学院于大马时间今（3日）早上公布得奖名单，电影《1917》横扫最佳影片、英国电影、导演、摄影、美术设计、音效、视觉特效等7项大奖，成为大赢家；《小丑》（Joker）Joaquin Phoenix、《茱蒂》（Judy）Renée Zellweger则分别获得影帝、影后，《从前，有个好莱坞》（Once Upon a Time in Hollywood）Brad Pitt、《婚姻故事》（Marriage Story）Laura Dern也获得最佳男、女配角奖。
《小丑》除了获得「最佳男主角」奖项以外，另外还荣获「最佳原创电影音乐」以及今年新设立的「最佳选角」，为今年第2大赢家。而韩国神片《寄生上流》也是毫无悬念地拿下了最佳外语片、《亲爱的莎玛》（For Sama）夺下最佳纪录片，而Netflix动画电影《克劳斯：圣诞节的秘密》（Klaus）打败《玩具总动员4》（Toy Story 4）、《冰雪奇缘2》（Frozen 2）夺下最佳动画片。
「英国电影学院」完整得奖名单
【最佳影片】
《1917》
【最佳英国电影】
《1917》
【最佳导演】
山姆曼德斯（Sam Mendes）／《1917》
【最佳男主角】
瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）／《小丑》（Joker）
【最佳女主角】
芮妮齐薇格（Renée Zellweger）／《茱蒂》（Judy）
【最佳男配角】
布莱德彼特（Brad Pitt）／《从前，有个好莱坞》（Once Upon a Time in Hollywood）
【最佳女配角】
萝拉邓恩（Laura Dern）／《婚姻故事》（Marriage Story）
【最佳原着剧本】
《寄生上流》（Parasite）
【最佳改编剧本】
《兔嘲男孩》（Jojo Rabbit）
【最佳摄影】
《1917》
【最佳剪辑】
《赛道狂人》（Ford v Ferrari）
【最佳服装设计】
《她们》（Little Women）
【最佳梳化】
《重磅腥闻》（Bombshell）
【最佳美术设计】
《1917》
【最佳音效】
《1917》
【最佳视觉特效】
《1917》
【最佳原创电影音乐】
《小丑》（Joker）
【最佳选角】
《小丑》（Joker）
【最佳外语片（非英语电影）】
《寄生上流》（Parasite）
【最佳纪录片】
《亲爱的莎玛》（For Sama）
【最佳动画片】
《克劳斯：圣诞节的秘密》（KLAUS）
【最佳英国动画短片】
GRANDAD WAS A ROMANTIC
【最佳英国短片】
LEARNING TO SKATEBOARD IN A WARZONE (IF YOU’RE A GIRL)
【最佳新人】
MICHEAL WARD
【杰出英国作家、导演或製片人首部作品】
BAIT Mark Jenkin (Writer/Director), Kate Byers, Linn Waite (Producers)
新闻来源： ETtoday