英国发起“为医护鼓掌”，小王子小公主拍手应援医护人员！

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外国媒体报导，全英国在当地时间26日晚上8点发起“为医护鼓掌”（Clap for Carers）的活动，旨在为努力救治新冠肺炎病患的英国国家医疗保健服务人员（NHS）加油打气，英国皇室、英国首相、球星David Beckham也都加入应援。

威廉王子夫妇经营的官方IG-kensingtonroyal 更新状态，张贴威廉王子的三名子女Prince George、Princess Charlotte和Prince Louis 排排站着，齐声鼓掌，感谢站在前线，不眠不休照顾病患的医护人员。

英国首相Boris Johnson也在Twitter 贴出影片，影片中他走到唐宁街10号门口，和邻居英国财政大臣Rishi Sunak 一起鼓掌。Johnson表示，他想代表国家，感谢正在与新冠病毒奋战的医护人员及NHS员工，更呼吁民众，为了帮助守在前线的医护人员、志工及NHS人员，请大家待在家中。

英国足球明星David Beckham全家也在IG贴出影片，David Beckham与子女Romeo、Cruz及Harper在影片中齐声鼓掌。

英国伦敦著名的拱桥铁架也同时亮起NHS标志的蓝色灯，温布利球场的大荧幕放映着标语“Thank Young NHS”。