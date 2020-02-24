花木兰导演谈选用刘亦菲原因：她是一名战士

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迪士尼《花木兰》真人版电影由中国女星刘亦菲主演，预计2020年3月27日在北美上映，电影从选角到开拍都备受关注，前阵子公布的首支预告片也引来广大迴响。近日，《花木兰》导演妮基卡罗在接受访问时，公开提及刘亦菲是「最佳的花木兰人选」，同时讲述了面试的过程。

妮基卡罗透露，当初通知刘亦菲到洛杉矶试镜时，对方马上就从北京出发了，但由于两地存在时差，加上必须搭14小时的飞机，所以刘亦菲几乎整晚都没有睡觉，加上制片方临时想要见她一面，所以刘亦菲在完全没有休息的状态下，见了导演，随即开始了长达两个小时的试镜。

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妮基卡罗解释，因为必须确认对方「是否为木兰最佳人选」，所以他们请刘亦菲试演了5场戏，其中一场戏「还有长达5页纸的对话」，而且是使用英文进行。试镜结束后，导演接着让刘亦菲去找体能教练，再次经历了1个半小时的残酷体能测试。

妮基卡罗回想当时试镜时，对刘亦菲的感觉：「我之所以认为她是最佳的合适人选，不仅是因为她是个才华洋溢的演员，她同时也是个聪明、坚强、温柔的人。」并称赞对方相当敬业，从来没有喊累，让导演感性地说道：「我那天就知道，她是一名战士，而在片场上，她就是我的战场最佳伙伴。」给予了刘亦菲相当高的评价。

新闻来源： ETtoday