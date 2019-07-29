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艾怡良宣布分手洋人男友！原因曝光！

by Bryan 帝琰
written by Bryan 帝琰
艾怡良宣布分手洋人男友！原因曝光！
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艾怡良和外籍男友交往4年多，最后一次同框是在6月底的金曲奖庆功宴，怎料她29日突然在脸书宣布分手，“说出来真的松了口气，虽然挣扎了一阵子才真的说出来。愿逝去的爱，能原谅我们。”

庆功宴当天虽然一路举办到半夜2点，但是艾怡良男友躲在餐厅角落，完全没有任何怨言，“男朋友有来呀，他最近在台湾，但是他应该眼睛都快眯起来，因为是一个很稳定作息的人。”

图摘自ettoday。

艾怡良仍以“男朋友”称呼，怎料1个月后突然宣布分手。她29日鼓起勇气和粉丝坦白此事，她和男方讨论了很久，双方都找到了一个共识，那就是不结婚，既然如此，彼此也就选择了分开，并且亲口证实爱情已经逝去，“算是很理性的一个结论。”

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艾怡良脸书全文：

在发这篇文之前，我一直在想办法累积勇气，一向胆小的我，打算说一些跟我自己有关的事，如果有兴趣的，可以一听，没兴趣的，当然我们还是可以只用音乐交朋友。

我们很好，但或许只能停在很好了。我指的是这个，我跟朋友和家人们，通常称呼他为男朋友的男人。经过一段时间的反覆讨论，找到一个共识，是不往婚姻前进。既然不往那儿去了，也就在一个彼此都能接受的气氛下分开了，算是很理性的一个结论。

说出来真的松了口气，虽然挣扎了一阵子才真的说出来。

“愿逝去的爱，能原谅我们。”

资料来源：ettoday

照片摘自ettoday

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