艺人的母亲节怎么过？

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5月12日是母亲节，许多艺人都趁机在网上PO出和妈妈的合照，感谢妈妈的付出。今天就让我们一起来盘点今年的母亲节，艺人们都做了些什么。

邓紫棋

邓紫棋昨天通过微博晒出多张和妈妈的温馨合影，并发表长文感谢妈妈从不缺席她人生重要的时刻，就算她的演唱会看过一百次了，还是会去看，更会和她一起去打篮球、一起去教会、一起去旅游、跟她去工作、一起去做义工等等。她也说，妈妈在女儿面前总是最坚强、最伟大的。

周杰伦昆凌

天王的女儿小周周站在了秋千给妈妈昆凌献歌一曲，而且还是爸爸的经典曲目《听妈妈的话》，太温馨了吧！

汪涵杨乐乐

杨乐乐在母亲节前夕就收到了来自儿子小沐沐的礼物，是一个用装鸡蛋的纸盒剪成的花朵，虽然只是废物利用制成的小礼物，但杨乐乐也感到非常开心，尤其是看到小沐沐长大，变得越来越懂事了。

安以轩

结婚两年的安以轩在母亲节这天宣布自己怀孕了，而老公也代替未出生的宝宝给辛苦的妈咪送上花束，想必这个礼物将令她永生难忘。

贾乃亮

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贾乃亮在母亲节这天呼吁大家“少气你妈，比啥都强”，话不多，但击中要害，幽默且有意思。不过今年他没有祝贺李小璐，看来两人是彻底结束了。

王源

王源送给妈妈的母亲节是一道菜，不过有谁能猜出哪道菜是他做的吗？目前最多粉丝都猜是番茄炒鸡蛋，因为做起来比较简单。

郑恺

郑恺也发文祝母亲节快乐，不过他晒出的图片太好笑了！

田亮叶一茜

田亮昨天在微博晒出老婆叶一茜和一双儿女的写真照庆祝母亲节。照片中，森碟森碗与母亲亲吻拥抱，画面十分幸福。值得关注的是，11岁森碟身高已经快要赶超叶一茜啦！另外田亮也俏皮地还写道：“预告一下，6月16日就是父亲节了，森碟森碗，爸爸可以拥有同款的亲亲抱抱吗？”，太可爱了！

小S

小S昨天也是收获满满，大女儿为她做了一个短片，感谢妈妈13年来的照顾，二女儿也送了一张亲手画的妈妈自画像，还承诺长大后一定会好好孝顺她，特别温馨。怎么不见捣蛋的老三呢？

哈里王子梅根王妃

哈里王子梅根王妃昨天在社交媒体上晒出儿子阿奇的小脚丫庆祝母亲节，大大的手托着宝宝的小脚，母爱满满。