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致敬！最早发现疫情者李文亮去世，公开预警却被冤造谣

by Yee Leng
written by Yee Leng
致敬！最早发现疫情者李文亮去世，公开预警却被冤造谣
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李文亮是武汉市中心医院的一名眼科医生，因最早于2019年12月30日向外界发出防控预警，而被称为疫情“吹哨人”。在抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作中不幸感染，经全力抢救无效，于2020年2月7日凌晨2点58分去世，年仅34岁，留下妻子和5岁的孩子。

2019年12月30日，他发现一份病人的检测报告，显示出SARS冠状病毒呈阳性指标，出于提醒同为临床医生同学注意防护的角度，他发出了警告信息，预警世人这场危险病魔。

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但不久后，他与其它7名医生就被当地派出所因“在互联网发布不实言论”，提出警示、批评。公安局找到他们，要求他们签了训诫书，并对他提出严厉警告，训诫他如果不听从劝告和悔改，继续从事违法活动，将会受到法律制裁。武汉警方发布通告称：一些网民在不经核实的情况下，在网络上发布、转发不实信息，造成不良社会影响。签署了训诫书之后的李文亮继续留在医院工作。而此时此刻的武汉当局也试图阻止人们“造谣传谣”，稳定人心。直到病毒疫情的发酵，死亡和感染病例的与日俱增，武汉实行了前所未有的封城计划。世人才终于相信，但为时过晚，病毒疫情已经在武汉和全中国蔓延。

1月8日，李文亮接诊了一位年长的青光眼患者。第二天，这位患者就发烧，并出现了肺炎的症状。随后1月10日，李文亮开始咳嗽，随后病情加重，并住进了重症监护室。1月30日，李文亮检测结果呈阳性，他之前的几次测试都是阴性，但最后的一次测试终于确诊。不仅如此，后来李文亮的父母也感染了新型冠状病毒，并被送进了医院。

在人们后来的追述中，发现他在平时的工作中就展现了令人尊敬的医德。李文亮医生因公殉职英勇、实在让人心痛。致敬李文亮医生！

 

新闻摘自：BBC

照片摘自网络

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