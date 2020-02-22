自己装修 VS 专业团队改造：哪个更省钱省力？破解你对室内设计的迷思！

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不少人都会认为自己装修比请专业的室内设计更省钱，但其实你不知道，身为装修小白的你可能会因不了解许多潜在问题而陷入困境哦！到头来更花了一堆冤枉钱～

想要把自己的家改造成外观好看且实用功能超高的家园可不是简单的事！小编建议身为装修小白的你在改造家园时，请专业的团队为你设计，不仅更省钱、省力还可以避开地雷哦！跟着看下去就知道装修费不会白给啦！

为什么需要室内设计

1. 省钱！

你没听错！请专业的室内设计绝对比你自己乱搞一通走冤枉路来得省钱！房屋的室内设计一般都会牵涉到许多不同的选择，试想像一下，在繁忙的日常工作和生活之外还要挑选时间出来认真的思考和进行这些室内设计的选择真的很苦恼！（还容易出错呢！）

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想要轻松的进行室内设计，你可以请室内设计师，让专业人士帮你避免这些高价的错误！经过专业设计的家还能够帮助你的房产升值哦！

2. 制定预算和规划！

Budget有限但是又想改造家园？别烦恼了！专业的室内设计师能在软装方面帮你制定预算和规划，为你省去研究材料和价格的时间！

还有还有，不想以昂贵的价格买到那些装修器材，你就一定要请室内设计师啦！一般来说，室内设计师都会有跟一些供应商关系较好，他们肯定能帮你拿到内部价格！（更便宜！）

专业人士的服务绝对能够让你做出正确的决策，budget不再是问题！

完整内容，请点击这里。