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能力受国际认可 卫长：感到骄傲 恭喜诺希山

by Bryan 帝琰
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能力受国际认可 卫长：感到骄傲 恭喜诺希山
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早前中国环球电视网（CGTV）列出3位在新冠肺炎疫情期间表现专业、冷静、发表明确及不具政治色彩健康建议的医疗人员，其中一位上榜的就是我国卫生总监诺希山

Satu penghargaan dan penghormatan yang tinggi kepada bidang perubatan negara apabila Datuk Dr Noor Hisham bin…

Posted by DR ADHAM BABA on Wednesday, April 15, 2020

对此，卫生部长拿督斯里阿汉峇峇恭喜卫生总监拿督诺希山被认可为应对新冠肺炎疫情的全球3大最佳医生。

阿汉峇峇在脸书分享了这篇报道，并写道：“认可诺希山为全球3位应对冠病的顶尖医生，是向我国医疗领域进行的特别致敬。”

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“我作为大马卫生部长，还有卫生部全体人员都对总监的成就感到骄傲，来自我们所有人的恭喜！”

另外，国家安全理事会（MKN）也发布推文，恭贺诺希山获CGTV挑选为全球应对冠病疫情，来自公共医疗体系最佳的3位医生。

新闻摘自：星洲日报

照片摘自网络

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