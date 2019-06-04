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胡歌秒变蛇精男！求你们放过我的爱豆吧！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
胡歌秒变蛇精男！求你们放过我的爱豆吧！
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普通人开滤镜分分钟便成明星，但是明星开滤镜分分钟吓傻自己。

平时我们看到的胡歌是这样的

或者是这样的

但是在滤镜低下wuli老胡就彻底变了样。近日，有网友在六一儿童节偶遇了胡歌，还晒出了外甥女和胡歌合影的过程。不过该视频全程开启了网红滤镜，滤镜下胡歌变成了大眼睛尖下巴，这还是我们的“360度零死角帅哥”吗？

除了胡歌，不少明星也败在滤镜的手上，例如：

Angelababy

虽然Baby的演技一直是大家对她的诟病，但精致的五官也让她多年以来稳坐美女的宝座。不过滤镜下的Baby不但变得毫无辨识度的网红，而且这下巴低头不痛吗？

袁咏仪

从小美到大的靓靓很嫌弃滤镜下的自己，果然美丽的人儿素颜都美。

赵微

小燕子的经典大眼睛在滤镜下快掉出来了！

佘诗曼

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在直播中首次看到滤镜下的自己，佘诗曼吓得不停地躲开镜头，无形中暴露了主播的滤镜开很大。

林允

如果林允一早就变成了这么一张千篇一律的网红脸，星爷当初应该就不会选她了吧？

林心如

小燕子和紫薇格格都是生活在没有滤镜下的漂亮人儿，结果滤镜一开，两人的眼眶都快承受不住压力了。

沈腾

虽然已经回不去校草时代了，你们也别这样害沈叔叔啊！万一他以后有偶包，不搞笑了呢？

孟非和佟大为

帮孟爷爷P头发不会比较实际吗？

高晓松

高晓松这张过分了哦！这应该不止开滤镜，还P过度了吧？

郭京飞

如果郭京飞开滤镜演苏明成，应该过不了第一集就被观众围殴了。

C罗

那么man的他竟然被你们弄成这个小可爱，你们还我C罗！！！

最后，希望各位网美高抬贵手，美化自己就好，不要再祸害我们的偶像了，他们长得刚刚好。

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