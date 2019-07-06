娱乐 Entertainment明星 Celebrity 胡杏儿宣布二胎得子喜讯，儿子取名“Ryan” by Yee Leng 6 July 2019 written by Yee Leng 6 July 2019 Advertisement 刚刚，胡杏儿在社交媒体上开心公布喜讯，宣布诞下二胎。据悉，宝宝是儿子，取名Ryan Lee李奕霖。 Advertisement 妈妈胡杏儿在微博，写下：“Hello, 李奕霖Ryan Lee，爸爸妈妈和哥哥欢迎你来到这个世界”。照片中，一家四口手拉着手，十分有爱！ 胡杏儿与老公于2015年举办婚礼，17年10月生下大儿子。今年1月29日，在社交媒体上晒出B超照片，宣布怀有二胎。 （资料整理：新浪娱乐、微博） Advertisement Entertainment 0 留言 comment 0 FacebookWhatsappEmail Yee Leng previous post Bigbang成员TOP将在今午退伍！ You may also like Bigbang成员TOP将在今午退伍！ 6 July 2019 《白色强人》到底有什么好看？ 5 July 2019 与老公张晋甜蜜海边散步 蔡少芬怀第3胎 甜蜜大肚照曝光 5 July 2019 官宣！李荣浩要来了！“年少有为”世界巡回演唱会即将在马来西亚开唱 5 July 2019 邓爸比，你的山竹长大啦！ 5 July 2019 陈妍希发文为老公陈晓庆生 甜蜜晒全家福 力破不和谣言！ 5 July 2019 大S因为他一句话爆哭？爱他比汪小菲更早！ 5 July 2019 小S13岁许老大蜕变！高冷登时尚杂志 气势不输小S 4 July 2019 何猷君、奚梦瑶官宣结婚！甜晒结婚登记照 4 July 2019 《小美人鱼》真人版女主角确定是她！ 4 July 2019 留言 Leave a Comment 取消回复 Cancel Reply Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.