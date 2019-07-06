胡杏儿宣布二胎得子喜讯，儿子取名“Ryan”

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刚刚，胡杏儿在社交媒体上开心公布喜讯，宣布诞下二胎。据悉，宝宝是儿子，取名Ryan Lee李奕霖。

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妈妈胡杏儿在微博，写下：“Hello, 李奕霖Ryan Lee，爸爸妈妈和哥哥欢迎你来到这个世界”。照片中，一家四口手拉着手，十分有爱！

胡杏儿与老公于2015年举办婚礼，17年10月生下大儿子。今年1月29日，在社交媒体上晒出B超照片，宣布怀有二胎。

（资料整理：新浪娱乐、微博）