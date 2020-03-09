胜利正式入伍！零粉丝送别 7项罪名将转给军事法庭审判

Advertisement



前BIGBANG成员胜利由于Burning Sun一连串负面事件重创形象。原本2019年3月25日就要入伍的他因为诉讼案的关系延后，已不能申请延期的状况下在今日正式入伍。据悉有不少韩媒聚集在现场，等见胜利入伍前最后一面，但报道指出，未知是否担心感染冠状病毒，现场不见任何送别胜利的粉丝。

胜利于今日大马时间中午12.30分乘车入军营。他将在今天下午先到江原道铁原郡陆军第六师团，以新兵教育队身分入伍接受为期5个礼拜的基础训练，之后再接受分配。

由于他入伍后转为军人身份，所以先前被以性暴力犯罪等共7项罪名将移交军事法庭。当时牵扯其中的郑俊英、崔钟训都已遭判刑。但对于胜利，警方对其一次又一次的申请拘留，但被法院却是一次又一次的驳回，理由是证据不足不起诉。

Advertisement



另外，胜利入伍前和朋友开了欢送派对，引发网民热议。可以看见他比着敬礼手势与三五好友合照，蛋糕上的蜡烛还特别选了18，代表支持他顺利度过18个月的当兵生涯。据悉，参与派对的人包括与Burning Sun有关的人物。

照片曝光后引来多人不满，不少人纷纷留言讽刺他 “这才是真正的胜利者”、“通过胜利事件可以看到我们国家没有王法啊！”、“脸皮真厚”，不过也有支持他的粉丝表示 “好好当兵再回来吧”。

新闻摘自：ETtoday

照片摘自网络