年初五了，你家是不是还剩不少年饼、零食和肉干呢？肉干香喷喷、有嚼劲，是看电视、玩牌、发呆时的最佳良伴。不过，肉干要谨慎吃，因为吃太多不仅容易胖，还可能影响健康，增加心脏病风险！

肉干大多是用猪、牛的瘦肉，经过调味后烘烤而成。虽然瘦肉含有蛋白质、铁质，但是，加工过程被浸泡在糖、盐等调味料中，会造成钠含量爆表。高温烘烤更会破坏瘦肉中的营养素，甚至产生致癌物。因此，别指望在肉干里吸取营养，肉干不可以吃过量！

肉干吃太多会水肿、高血压、心脏病！

吃太咸、吸收太多钠，血压会变高，因为高血钠会造成交感神经感受异常，导致身体无法正常传递要降低血压的讯号，使得血压不降反升。此外，当身体里的钠浓度太高，为了冲淡它，身体会保留更多水分在血管中，如此一来，心脏就需要花费更大力气把血液打到全身，血管所承受的压力也更大。而且，这一用力，也会让心脏承受不小的负担，若是长期摄取高钠，左心室肌肉持续过度出力，便会造成心室肥大或引起心脏疾病。如果本身又合并高血压、糖尿病、肥胖、血脂异常等危险因子，还会加重心脏衰竭风险，不可不慎。

肉干能吃多少？ 4手掌大小破表！

高钠好可怕，那么，选原味肉干、不要吃太咸，会不会不破表呢？健康成人每天建议钠摄取量为2400mg，大约是6g盐。不过天然食材中也含有钠离子，因此一旦吃进钠含量高的加工食品，就非常容易钠摄取过量。

以常见的传统肉干来看，1片手掌大小的肉干(约50g)，就含有640mg钠，随手吃4片就超过每日建议的钠摄取量了。

另外，有些人爱条状肉干，它的钠含量会稍高于片状肉干。若你又特爱吃辣，选择了辣味肉干，4片轻轻松松就超出3000毫克的呢！不过，像是最近很夯的纸肉干，钠含量相对较低，每50公克300~500毫克不等，算是负担相对较轻的选择。

编辑：Angel 迎晶

资料来源：热新闻、图片摘自网络

日期：20/2/2018