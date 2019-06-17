翔嫂Grace首度发文「要永远在一起好吗？」 忍痛原谅阿翔：换我为你撑伞！

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「浩角翔起」阿翔12日被爆偷吃风波延续多日之后，外界最关心的莫过于翔嫂Grace的状态。之前曾有网友目击Grace回收老公阿翔，两夫妻一同出席孩子的毕业典礼，却一直迟迟未有任何正面回应，17日她终于首度在脸书上发文！

长文中她心痛细数和阿翔认识15年、相恋10年的时光，一句「无法想象，会有椎心刺痛的寒冬」表达出她心中最深的痛。相恋的这10年，她陪着阿翔经历了人生中黄金辉煌时期，靠着汗水拼出一片天，白手起家为家人撑起一片天，「把我们带到城堡里，你在太阳下」。

文中更能深刻体会到Grace字句中努力捍卫阿翔的好形象，不管是事业或者是对于家庭，他都是曾顾家、宠妻的男人。像是在日常中，下雨了会心急开车找老婆、鞋带松了会在路边蹲下帮忙系好，也总是实现家人所有的愿望，甚至夫妻俩几乎没吵过架。回想对方这10年来的种种，Grace坦言「无法因一件错事而全抹煞你很多的好」，更道出孩子很小，所以一点差错就会深深伤了他们，希望阿翔「不要再忘记，要永远在一起」的诺言。

最后就以「陈秉立……你的世界在下雨吗？换我…为你撑伞…」表示原谅阿翔。

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翔嫂Grace全文：

真的很不好意思⋯让大家担心了

相识15年，相恋10个4季⋯

无法想像，会有锥心刺骨的寒冬

像撕裂伤口般的痛⋯不！是更胜！

而心里最过不去的纠结

在以往的感情

你懂我，而我，以为深深住在你心底

相知相惜，曾解读成非彼此莫属⋯⋯

每晚睡前，都期盼⋯这是场梦吧？ ！

直至今日，我手里抱着儿子

嘴里却喊，儿子呢？儿子怎不见了？

⋯原来⋯恶梦已将我给吞噬⋯⋯

而⋯这回你却真的闯大祸了⋯⋯

用力倒带这些年，到底对我们做了什么？想从中理出些个什么！

好让人潇洒的离开啊！

很难过⋯是四个字的形容⋯

竟是..（无.微.不.至）⋯⋯⋯

白手起家的日子⋯

每滴汗水和双手堆砌曾说过

梦想中的模样⋯⋯

于是把我们带到城堡里，你在太阳底下⋯

金钟得奖的那晚庆功宴，你牵我手，骑机车回家，你说要把荣耀给我⋯其它不重要

外头下雨了，你会急忙开车来找我，淋着雨骑我的脚踏车回家⋯

鞋没穿好，你会在路旁蹲下帮我系鞋带⋯

每回全家人的许愿⋯你会化身圣诞老公公，然后，你说你的愿望，就是实现我们的清单⋯

朋友玩笑话你小气

你说，老婆小孩想过的日子你都要给，但自己不行太快享福，你不能怠慢给我们过上好日子的光影⋯

甚至你几乎从没跟我吵过架，因你说..能在一起好好的，真的很重要

好了⋯想到的尽是十年如初的好

说实在的⋯

无法因ㄧ件错事而全抹煞你很多的好⋯

你道歉、懊悔、无助，我再多个问号也只能强逼暂放下

不知道自己能撑多久，更害怕这灯光下的追跑，身为父母，竟让孩子无法自在的生活，也有曝光的可能

很气自己无法好好的保护他们。

你更是⋯后悔的快要不能呼吸了吧⋯

而这些⋯却不舍放你独自承受，因你对我们的好，却是这辈子理不清了⋯

以前的我们⋯真的好孤单⋯⋯

大小事你都只能零星的陪伴

常很羡慕别人，总有老公在身边

现在宝贝们总算赚到爸爸的时间了⋯

而⋯孩子很小也用真心爱着你

一点差错都会深深伤了他们⋯

我们和孩子最常说的是⋯要永远在一起⋯⋯

你不要再忘记了⋯好吗⋯⋯

我们可以享受你的最好⋯也可以一起承受最坏的，不是吗？

陈秉立⋯⋯

你的世界在下雨吗？

换我⋯为你撑伞⋯

资料来源：ettoday