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美国饶舌歌手Juice Wrld机场「癫痫发作」过世

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
美国饶舌歌手Juice Wrld机场「癫痫发作」过世
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出身美国芝加哥的21岁饶舌歌手Juice Wrld，在2018年推出单曲《Lucid Dreams》大受欢迎，曾登上Billboard百大单曲榜第二名，更让他获得一纸唱片公司合约，甚至也曾被邀请参与防弹少年团（BTS）游戏原声带合作。但在前途一片看好之际，他8日传出意外死讯，得年仅21岁。

据悉，Juice Wrld上个月才刚满21岁，前景一片光明，在短短一年内累积许多知名作品，包括突然传出的登上Billboard百大单曲榜第二名的成名作《Lucid Dreams》，歌曲《All Girls Are the Same》也相当受到欢迎。

据综合外电报导，Juice Wrld（本名：Jarad Higgins）8日在芝加哥中途国际机场（Midway International Airport）因癫痫发作过世，未来备受看好的饶舌新星殒落，得年仅21岁。

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Juice Wrld于8日晚间搭乘飞机从加州起飞，预计回到芝加哥，但在穿越芝加哥的中途国际机场时突然癫痫发作。据警方表示，当医护人员到场时，Juice Wrld不停地流口水。但他到医院时意识还算清醒，却在不久后被宣布死亡，目前死因仍在调查中。

根据了解， Juice Wrld今年也受邀在防弹少年团的原声带中，与RM、SUGA合作了歌曲《All night》，他突然意外身亡的消息令乐迷不胜唏嘘，「Juice Wrld 」和「Rest In Peace」两个关键字也瞬间登上推特热门话题。

新闻来源： ETtoday

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