美国记者上电视被抓包没穿裤子！

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因为新冠肺炎疫情扩散，美国现如今也已经下令在家上班，就连电视记者也不例外。所以在家连线的记者，以为镜头只照上半身，就可以不用穿裤子，结果就被专心看电视的观众抓包了。

美国ABC电视台的晨间节目《Good Morning America》早前连线记者Will Reeve，採访关于佛罗里达州用无人机为老年人递送处方笺药物的服务。当在棚内的主持人跟他进行连线时，画面上的Will上半身西装搭配衬衫，非常得体，坐着进行连线访问，但是在字幕底下的画面曝光，他没有穿长裤！

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而且当连线快要结束时，Will还不经意地把脚微微往上抬，这是坐久了就会有的自然反应，问题是没有穿长裤的话，这样做只是让他的大腿展露无遗。

果不其然，这则新闻立刻在网路上炸了，观众自然不是在讨论无人机科技如何在保持社交距离的年代，又能拯救需要处方笺的老年人，大家都在讨论，不知道自己走光的Will。还有些“好心”的网友发文提醒他：「快点穿上裤子啦！」「这年头记者都不穿裤子了吗？」「你们的记者忘记穿裤子了！」

当事人Will只好发文，承认「在家上班出错，或者该说连线的自拍镜头角度太宽。希望大家都能笑个饱。」他解释其实打算在节目连线后去运动，所以就换上运动短裤，但在视觉上看起来好像没穿裤子，「但是叫我穿上长裤去运动的人，这个建议并不好。」他也自嘲，「好了，我要回去工作了，有穿裤子。」

新闻来源： ETtoday