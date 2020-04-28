美国累计新冠肺炎确诊病例超过100万例！

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根据世界卫生组织27号公布的最新数据显示，中国以外单日共增加85527宗确诊病例，累计确诊2793855例，全球的确诊病例累计2878196例；中国以外死亡病例也较一天前增加了4981例，累计194025例，而全球的死亡病例则累计198668例。

依然排在榜首的美国，截至大马时间28号清5点30分左右，已经累计超过100万例，达1004942例确诊，以及56527例死亡病例。

虽然疫情严峻， 但是美国总统特朗普在白宫记者会上表示，他从来没有考虑过要更改大选的日期，就是11月3号。据悉，民主党总统参选人拜登23日曾通过视频开展竞选筹款活动时说：“记住我的话，我想他（特朗普）会想法设法推迟选举，提出一些无法进行选举的理由。这是他认为可能获胜的唯一办法。对此，特朗普说他从未这样想。

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此外，美国总统特朗普的高级经济顾问凯文·哈西特26日预测，受新冠病毒疫情影响，美国4月份失业率可能在16%以上。因此，一些疫情不严重的州定于27日开始放松先前制定的限制性措施，包括取消居家令、允许工厂复工和商家营业等。

目前，包括佐治亚州、俄克拉荷马州、阿拉斯加州、得克萨斯州、密歇根州、肯塔基州、密西西比州在内超过10个州已经宣布各自的“有限制”商业重启计划，小型服务类商业活动在遵照指导意见、进行适当防护情况下可以重新开放。田纳西州还宣布餐馆也可以重新营业。

另外，得克萨斯州州长艾伯特也在27号宣布，该州的“居家令”将在4月30号到期，并将在5月1号起，分阶段开放经济活动。在第一阶段，零售店、饭店、电影院和购物中心可以重新开业，不过接待率不可以超过25%，至于理发店、体育馆和酒吧等，也预计不迟于5月中旬恢复营业。

综合报道