美国确诊超21万例 五角大楼筹措10万个装尸袋

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据美国约翰斯·霍普金斯大学数据显示，截至大马今天早上6点49分，美国的新冠肺炎确诊人数已经突破21万宗，达21万3372宗，5天内累计确诊病例激增10万例。其中，纽约州受疫情影响最严重，全州确诊近8.4万例，纽约市确诊超4.7万例。

美国五角大楼筹措10万个装尸袋

据彭博社、CNBC等媒体报道，联邦紧急事务管理局（Federal Emergency Management Agency）已经通过一个跨部门单位要求提供10万个装尸袋，这一项要求后转到美国国防部。两位知情人士透露，五角大楼正在考虑增购装尸袋，并从其最初的5万个库存中调取一部分，以应对新冠肺炎疫情恶化，因为白宫高级官员早前预计，可能会有多达20万美国人在新冠病毒爆暴发中死亡。

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特朗普证实联邦政府储备的抗“疫”医疗物资所剩无几

此外，美国总统特朗普4月1日在白宫发布会上证实，联邦政府储备的个人防护装备等医疗物资已所剩无几。他表示，美国联邦政府口罩、手套等医疗物资的储备几近耗尽，而各州仍纷纷向联邦政府寻求援助。美国联邦应急管理局已经分发了1160万个N95口罩、520万个面罩、220万副手套、7140台呼吸机，除了还剩9400台呼吸机外，相关物资的库存已经所剩无几。由于物资短缺，联邦政府不得不和州政府以及私人公司在全球市场上争抢货源。

美国政府决定暂停向国外援助医疗物资用品

据美国当地媒体报道，美国政府已经下令美国国际开发署暂停向海外运输医疗防护用品，以优先确保本国补给不受影响。近日，美国政府已经叫停即将向泰国发出的物资援助，并表示要重新审核本国补给短缺情况，再作决定。

美国疫情仍处于“第一阶段”

尽管美国的新冠肺炎疫情已经如此严重了，不过当地传染病专家福奇1日在白宫发布会上表示，美国的疫情依然处于开展检测的“第一阶段”，真正要解决疫情需要靠疫苗，而疫苗开发需要一年到一年半时间。

新闻来源：新浪国际 & 新浪国际 & 新浪国际