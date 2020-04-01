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美国新冠肺炎突破18万例！新增确诊病例连续2天超2万例！

by Vicky 丽盈
written by Vicky 丽盈
美国新冠肺炎突破18万例！新增确诊病例连续2天超2万例！
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据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的实时统计数据显示，截至大马时间4月1日05时30分左右，全球新冠肺炎确诊病例已超过85万例，共计855007例。其中美国累计确诊186265例，在24小时内，新增了26245例确诊，连续第二天新增确诊数超2万，确诊数依然居全球首位。另外当地的死亡病例新增至少811例，累计死亡3815例。报道称，这是美国新冠肺炎疫情发生以来，单日新增死亡病例最多的一天。

全美范围内，疫情“震中”的纽约州累计确诊数已超7.5万例。据美国有线电视新闻网（CNN）消息，美国纽约州州长科莫表示，该州新冠肺炎确诊病例从66497例增至75795例 ；死亡病例从前一日的1218例，增至至少1550例；目前有10929例病例住院接受治疗。值得一提的是，纽约州长安德鲁·科莫的亲弟弟，美国CNN主持人克里斯·科莫的新冠病毒检测呈阳性，确诊新冠肺炎。

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克里斯·科莫

美国总统特朗普在周二（3月31日）的新闻发布会上表示，“我希望每一个美国人都能为即将到来的艰难时刻做好准备。我们将经历非常艰难的两周”。他接着补充说：“希望如专家们预测的那样，在经过努力研究之后，我们能在隧道的尽头看到一些真正的曙光。但这将是非常、非常痛苦的两周。”

此外，在当天的发布会上，白宫新冠肺炎工作组的关键成员、美国传染病专家福奇对记者表示，美国应该为新冠肺炎将会致10万人死亡做好准备。“尽管这个数字令人震惊，但我们应该为此做好准备。我希望不会，而且我认为我们越努力去应对，到达这个数字的可能性就越小。但现实是，我们需要为此做好准备。”福奇说。同时，福奇强调，“这虽然是可以预料的，但这并不意味我们会接受，我们将尽一切可能（让死亡人数）低于这一数字”。

新闻来源：新浪国际新闻  &  新浪国际新闻  &  新浪国际新闻  &  新浪娱乐

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