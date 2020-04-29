罗志祥第三度发声！“请不要再攻击我妈妈了”

罗志祥和周扬青分手的事闹得沸沸扬扬，他在24日凌晨第二次发文道歉，满6天后今日第三度发声。他为“妈妈重病”为理由向周扬青求饶拜托不要公开更多证据一事作出澄清，他表示妈妈的身体无大碍，很健康，也并没有接受任何访问，请外界不要攻击他妈妈。
罗志祥在微博发文写道：“不好意思，我还是想要澄清一下，我妈妈身体很好，很健康，没有重病，还有之前我妈妈根本没有接受过任何媒体的访问，也没发过任何言，请不要再攻击我妈妈了，谢谢大家。”
罗志祥和妈妈的感情一向很好，罗志祥的前女友周扬青也被罗妈妈视为准媳妇。罗志祥被曝出劈腿事件后，他和妈妈过去的对谈也被起底，妈妈对于罗志祥的感情相当开放，还曾经在看电影的广场突然问罗志祥：“你还是处男吗？”，让他当下很尴尬。
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15歲就開始在外工作 只要回家或帶著媽媽去旅遊都ㄧ定要跟媽媽合照ㄧ張 剛剛看著手機相簿里的照片 有很多的回憶 常常跟媽媽說 媽你要不要把頭髮染黑呀 看起來會更年輕喔 媽媽都說染髮對身體不好 而且要ㄧ直補染 很麻煩 我媽說最酷的ㄧ句話是 你看這樣白白的頭髮多帥啊 跟周星馳ㄧ樣 哈哈哈怎麼那麼可愛 只要媽媽健康開心 我什麼都好 現在很多的人的手機相簿里 基本上有拍寵物 風景 食物 收藏物 朋友 情人 但～你們有多久沒跟家人合照了呢？ 快過年了 在外打拼的你 是否已經安排好時間回家ㄧ趟了呢 沒有理由 因為理由會讓你ㄧ拖再拖 家人比任何事都重要！願全天下的父母健康平安
新闻来源：ETtoday