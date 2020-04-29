罗志祥第三度发声！“请不要再攻击我妈妈了”

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罗志祥和周扬青分手的事闹得沸沸扬扬，他在24日凌晨第二次发文道歉，满6天后今日第三度发声。他为“妈妈重病”为理由向周扬青求饶拜托不要公开更多证据一事作出澄清，他表示妈妈的身体无大碍，很健康，也并没有接受任何访问，请外界不要攻击他妈妈。

罗志祥在微博发文写道：“不好意思，我还是想要澄清一下，我妈妈身体很好，很健康，没有重病，还有之前我妈妈根本没有接受过任何媒体的访问，也没发过任何言，请不要再攻击我妈妈了，谢谢大家。”

罗志祥和妈妈的感情一向很好，罗志祥的前女友周扬青也被罗妈妈视为准媳妇。罗志祥被曝出劈腿事件后，他和妈妈过去的对谈也被起底，妈妈对于罗志祥的感情相当开放，还曾经在看电影的广场突然问罗志祥：“你还是处男吗？”，让他当下很尴尬。

新闻来源：ETtoday