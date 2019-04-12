罗志祥回来了！睽违3年推个人第12张新辑

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“亚洲流行天王”罗志祥昨天(11/4)举办个人第12张全新专辑《NO IDEA》亚洲媒体见面会，与众媒体及粉丝们分享全新音乐作品。腾讯音乐娱乐集团作为主办方为此次媒体见面会提供了全力支援，QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐三大平台全程直播，并联动三大平台的粉丝们积极参与活动中特别设置的线上互动提问环节，与各地乐迷网友共同揭幕《NO IDEA》专辑。活动现场，唱片公司通过“真心话、跳舞、情歌、综艺、戏剧、合作人、朱碧石、新歌现场”等多个关键字，围绕“罗志祥”谐音“我只想”三个字全面解锁罗志祥这张全新音乐作品。除了回顾“小猪”罗志祥在影视、综艺等方面的经典作品外，圈内好友兼合伙人胡彦斌惊喜亲记者会场特送好礼。与此同时，环球音乐大中华区总裁暨执行长——张松辉更赶到现场，为罗志祥送上一份极具心意的”朱碧石”造型抱枕。此外，唱片公司当场宣佈将携手腾讯音乐娱乐集团以及经纪公司，共同启动5月5日罗志祥全新专辑《NO IDEA》”大音乐+超级现场”的特别企划活动！

罗志祥携手好友潘玮柏共同创作

在音乐、舞蹈、戏剧、电影、主持及真人秀等领域成绩斐然，成为亚洲全方位艺人的罗志祥，去年岁末以全新单曲《NO JOKE》 震撼回归乐坛，兑现对所有粉丝承诺。上月底再度推出抒情主打《罗志祥》，正式宣告全新专辑《NO IDEA》将于4月12日全球同步推出。

暌违乐坛3年多推出全新专辑，此次罗志祥身兼音乐总监，对于专辑要求更加严苛，从选歌到製作事事亲历亲为，只为给大家呈现出最好的音乐作品。前几次他都是以老闆身份，出席爱将恺乐、子弟兵C.T.O的发片记者会，这次换自己坦言反而很紧张。个人第12张专辑隔了3年多的时间，本来要在去年底推出 身兼音乐总监的他，觉得很多东西还不够好，所以决定先推出单曲《NO JOKE》。而每次粉丝都很想听到小猪自己的创作，非常重视歌迷的他透露这次和好友潘玮柏一起创作，也推荐自己的创作《帅一个》歌词中有很多暗喻自己的心情。

《NO IDEA》专辑和过往有很大不同，没有华服和包装，希望大家专心听歌、看舞蹈，回到他最初爱音乐、舞蹈的热情；而一路奋力拼搏到现在，中间他也经历过热情差点被浇熄的黑暗期，小猪表示以前因为跳舞膝盖软骨被磨平，要开刀并加人工软骨，当时医生说开完刀可能无法很自由的跳舞，他就放弃开刀、改靠自己的力量，锻鍊腿部变得有力，他不改幽默地说：「这也是腿粗的原因。」

已经5年没有演出电视剧的罗志祥一直在慎选适合的剧本，知道粉丝很想念他在偶像剧中的表演，于是在筹备专辑第二波主打《罗志祥》的MV时，他决定邀请一直没有合作过的”偶像剧女王”陈乔恩跨刀出演。此外，作为专辑的第三波主打《NO LOVE》，小猪更是力邀好友”亚洲全方位天后”宋茜倾情加盟，共同演绎时尚年度MV大片！记者会现场抢先播放《NO LOVE》MV精华版，影片中两人电量超足，小猪也透露自己放电的小秘密，看到同性时双眼的卧蚕会消失，看到异性卧蚕则会出现，有趣的是卧蚕越大表示对方越漂亮。《NO LOVE》完整版MV晚上8点于罗志祥官方频道全球放送。

众多经典作品回顾引现场“回忆杀”

新专辑《NO IDEA》不但音乐与舞蹈团队阵容强大，更大手笔邀来全球知名的涂鸦艺术家 André Saraiva为预购精装版设计手绘封面。为了呼应罗志祥新专辑的趣味创意，唱片公司更打造一系列铺天盖地「全城NO IDEA」活动，让歌迷能更瞭解罗志祥。而一向不按常理出牌的小猪之所以会为专辑取名《NO IDEA》，是因为在这张专辑中，罗志祥要回到单纯的歌手、音乐人身份，他并不是真的没有想法，而是要跳脱出之前发行的11张专辑每张都有设定好的概念和做法，想更直观地瞭解大家听到新作品后的想法。在他看来时代变了，很多年轻乐迷听音乐的喜好都和过去不同，他不想重複过去公式化的和粉丝们介绍和宣传自己的专辑概念，想听听看老粉丝和新歌迷们听到他的新歌会有怎样的想法。

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发片会现场，继续“全面解锁罗志祥”的氛围，用多支视频带现场媒体与粉丝看到罗志祥在跳舞、情歌、综艺、戏剧等方面的全能展现。包括近年来小猪在萤幕上塑造过度经典角色，以及他在多档真人秀及综艺节目中的精采表现：凭《娱乐百分百》主持人的身份拿下金钟奖的最佳主持、在《创造101》、《这就是街舞》中担任导师、以及在《极限挑战》中给所有观众留下深刻印象，可以说小猪罗志祥的综艺节目，影响以及改变了广大的乐迷及粉丝们。

身好友胡彦斌惊喜现献“锦旗”

出道至今，罗志祥不仅在个人的路上表现突出，也一直积极在培养新人方面，他与好友胡彦斌一起创办的“修楼梯”舞蹈学校就是其中之一。记者会当天，身兼好友与合伙人的胡彦斌特别赶到现场支持；聊起当初小猪向胡彦斌讨教关于投资、创办学校等问题，志同道合的两人聊得很投缘，最后决定乾脆一起合伙。而小猪表示当合伙人要诚实、互相信任、目标一致，胡彦斌也是自己是百分之百信任的。胡彦斌更准备好锦旗一面，赠予罗志祥「“修楼梯”最有想法合伙人」称号！小猪回应两人要相辅相成、教学相长，全场报以热烈掌声。

最初小猪跟胡彦斌邀歌时，胡彦斌很用心自掏腰包买了小猪演唱会的票，他表示帮小猪写歌很有压力，希望能写一首跟他有关，代表他一个阶段的歌曲，所以想完整看过他的演唱会后再来创作。然而过了半年的时间，小猪每次问起，胡彦斌总是回覆：「明天，明天一定给你！」小猪知道好友很忙，后来索性找了很多跟”明天”有关的歌，每天传一首给胡彦斌，也算是变相施压。当收到《罗志祥》这首歌时，小猪惊为天人！胡彦斌还很谦虚地问有什麽要改的？而当胡彦斌听到罗志祥录製完的成品，则直夸他是「被舞蹈实力耽误的实力派歌手！」

唱片公司赠抱枕盼“朱碧石”回归

在罗志祥新专辑《NO IDEA》全亚洲发片记者会的重要日子，唱片公司环球音乐大中华区总裁暨执行长张松辉先生也亲自到场，送上精心准备的礼物”朱碧石”造型抱枕，张松辉先生表示，「小猪在所有方面做得很出色，总是带给我们惊喜与感动，就像他的分身朱碧石，他的音乐总能给我们新鲜感，过耳难忘。让我们对他的音乐作品始终保持期望，同时也希望朱碧石再次回归乐坛！」环球音乐董事总经理叶玫君女士、环球音乐大中华区市场高级副总裁Yvonne Yuen也到场祝贺，希望不管小猪的本尊或分身，都不可以再让我们等3年啦！

此次”亚洲流行天王”罗志祥发行全新专辑《NO IDEA》也得到腾讯音乐娱乐集团旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐三大平台的大力支持，为了满足全球各地的乐迷们对这张专辑中的新歌现场的期待，腾讯音乐集团还携手唱片公司以及经纪公司共同启动5月5日罗志祥全新专辑《NO IDEA》”大音乐+超级现场”，活动计画将于5月与大家见面，QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐将会全程同步直播。具体内容请关注腾讯音乐娱乐集团及环球音乐资讯平台。4月12日罗志祥最有想法的专辑《NO IDEA》于全球正式发行，诚邀大家聆听这张”You Have No Idea”你想像不到的专辑！

资料来源：环球国际唱片 Universal Music Group

日期：2019年4月12日